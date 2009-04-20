Немцы составили рейтинг самых надежных автомобилей

Для составления списка использовалась статистика вызова аварийного эвакуатора клуба по причине поломок, произошедших в 2008 году в Германии. При этом, в итоговый рейтинг попали лишь те модели, продажи которых на немецом рынке составляют не менее 10 тысяч штук в год.
Среди Audi меньше всего поломок было зафиксировано у моделей A2, A3 и A6, а модель A4 по надежности оказалась почти на одном уровне со своим конкурентом Mecedes-Benz C-Class. Среди BMW первые места достались кроссоверу X3, а также купе и кабриолету 3-Series. Звание самого надежного фургона разделили Volkswagen Sharan и Citroen C4 Picasso.
По другую сторону рейтинга надежности оказались несколько моделей марки Ford: Ka, Mondeo и S-Max. Отдельно в исследовании ADAC отмечен автомобиль Opel Signum, на долю которого приходится существенная доля вызовов из-за поломок, но самой ненадежной машиной оказался Renault Megane 2003 модельного года.
Около 40 процентов выездов машин клуба приходится на неполадки, связанные с электрикой автомобилей. У владельцев автомобилей Ford чаще всего возникали проблемы с иммобилайзерами и блоками управления двигателем. Около 10 процентов неполадок приходится на неисправности системы зажигания, восемь процентов - на проблемы с мотором и еще столько же - на неисправности системы подачи топлива. Колеса становились причиной неполадок в семи процентах случаев, система охлаждения - в пяти, сцепление и коробка передач - в четырех, выхлопная система - в двух процентах случаев.
Напомним, по итогам 2007 года перые строчки в рейтинге надежности ADAC заняли автомобили BMW X3, Audi A2, BMW 1-Series, Mini и Mazda3. В течение трех лет до этого лидерами по надежности машин были японские автопроизводители.