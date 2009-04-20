Немцы составили рейтинг самых надежных автомобилей

Около 40 процентов выездов машин клуба приходится на неполадки, связанные с электрикой автомобилей. У владельцев автомобилей Ford чаще всего возникали проблемы с иммобилайзерами и блоками управления двигателем. Около 10 процентов неполадок приходится на неисправности системы зажигания, восемь процентов - на проблемы с мотором и еще столько же - на неисправности системы подачи топлива. Колеса становились причиной неполадок в семи процентах случаев, система охлаждения - в пяти, сцепление и коробка передач - в четырех, выхлопная система - в двух процентах случаев.