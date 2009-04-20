Молодые преподаватели ТюмГНГУ получили именные гранты от Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ"

Так, например, Максим Гаммер, кандидат технических наук, преподаватель кафедры «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» института нефти и газа изучает «Оборудование для освоения и закачивания скважин».
Темой научных исследований Андрея Медеведева, доцента технических наук, преподавателя кафедры «Машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды» института транспорта является «Утилизация нефтезагрязненных грунтов и нефтесодержащих отходов».
Владимир Проботюк, кандидат технических наук, преподаватель кафедры «Высшей математики» технологического института пытался выяснить «Влияние качества электроэнергии на работу нефтегазопромыслового оборудования».
Ирину Осиновскую кандидата экономических наук, доцента кафедры «Менеджмент в отраслях ТЭК» института менеджмента и бизнеса интересует «Разработка организационно-экономического механизма внедрения ресурсосберегающих технологий в нефтегазодобыче».
Не остались в стороне и преподаватели из филиалов ТюмГНГУ. Так молодой ученый из Тобольского индустриального института ТюмГНГУ, кандидат экономических наук, преподаватель кафедры «Гуманитарных дисциплин» работает над «Управлением стоимостью предприятий нефтегазового комплекса».
Гранты также получили Виталий Фомин (ИНиГ), Ксения Каширина (ИНиГ), Роман Трясцин (ИнТра), Андрей Егоров (ИнТра), Оксана Федрова (ИМиб).