Молодые преподаватели ТюмГНГУ получили именные гранты от Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ"

Десять преподавателей нефтегазового университета получили гранты на научные исследования. Каждый из молодых ученых получил грант на сумму почти 100 тысяч рублей.