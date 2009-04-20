Канадский дизайнер придумал плеер для младенцев в утробе матери

Стоит отметить, что, как сообщает журнал Nature, несколько лет назад представители министерства образования и науки Германии попросили ученых наконец определить, умнеют ли люди от недолгого прослушивания музыки гениального композитора или это очередной миф психологов и музыкальной индустрии.