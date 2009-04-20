Канадский дизайнер придумал плеер для младенцев в утробе матери

Как сообщает британская газета The Daily Mail, придуманный им пояс является массажирующим устройством, которое обертывается вокруг живота беременной женщины и имеет встроенный плеер - iPod.
Родители могут сделать запись своих собственных голосов для последующего воспроизведения. Система может синхронизироваться с iPhone и имеет USB адаптер и несколько встроенных динамиков.
Рэмси, по его словам, вдохновился идеей "Эффекта Моцарта", в соответствии с которой произведения гениального австрийца положительно влияли на физическое развитие и интеллект людей.
Хотя научно подтвержденных фактов практически нет, представление о том, что голоса родителей и спокойная музыка благотворно сказываются на развитие ребенка в утробе матери, по-прежнему имеют широкое распространение.
Стоит отметить, что, как сообщает журнал Nature, несколько лет назад представители министерства образования и науки Германии попросили ученых наконец определить, умнеют ли люди от недолгого прослушивания музыки гениального композитора или это очередной миф психологов и музыкальной индустрии.
В результате работы неврологов, психологов, педагогов и психологов – признанных специалистов в области музыки, чиновники получили однозначный ответ: слушание композиций Моцарта или любой другой музыки человека умнее нисколько не делает.
Правда ученые пока не решили, влияют ли занятия музыкой на долгосрочные показатели интеллекта.