Госдума разрешила охране психбольниц применять огнестрельное оружие

Согласно документу, оружие может быть применено в целях защиты от нападения, угрожающего жизни и здоровью, либо предпринятого с целью завладения оружием.
Проект закона был разработан правительством в рамках исполнения поручения президента РФ, передавшего функции охраны психиатрических больниц, в которых размещены пациенты, освобожденные от уголовного наказания в связи с психическими заболеваниями, подразделениям Федеральной службы исполнения наказаний. Документ направлен на создание правовых основ для обеспечения безопасности, сопровождения и охраны лиц, находящихся на территории психиатрических больниц.
В настоящее время сотрудники ФСИН имеют право нести охрану только по внешнему периметру подобных лечебных учреждений, внутренние посты в них отсутствуют. В России действуют 8 специализированных больниц, в которых содержатся 5,5 тысяч бывших заключенных, страдающих психическими заболеваниями.