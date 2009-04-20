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Госдума разрешила охране психбольниц применять огнестрельное оружие

20 апреля 2009, 13:14
Госдума приняла во втором чтении законопроект, санкционирующий применение огнестрельного оружия и спецсредств сотрудниками охраны психиатрических больниц, в которых содержатся лица, осужденные за уголовные преступления.

Согласно документу, оружие может быть применено в целях защиты от нападения, угрожающего жизни и здоровью, либо предпринятого с целью завладения оружием.

Проект закона был разработан правительством в рамках исполнения поручения президента РФ, передавшего функции охраны психиатрических больниц, в которых размещены пациенты, освобожденные от уголовного наказания в связи с психическими заболеваниями, подразделениям Федеральной службы исполнения наказаний. Документ направлен на создание правовых основ для обеспечения безопасности, сопровождения и охраны лиц, находящихся на территории психиатрических больниц.

В настоящее время сотрудники ФСИН имеют право нести охрану только по внешнему периметру подобных лечебных учреждений, внутренние посты в них отсутствуют. В России действуют 8 специализированных больниц, в которых содержатся 5,5 тысяч бывших заключенных, страдающих психическими заболеваниями.

#Новости#Больницы#Оружие#Гос.Дума#Медицина#Ксения#Общество
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