Госдума разрешила охране психбольниц применять огнестрельное оружие

Проект закона был разработан правительством в рамках исполнения поручения президента РФ, передавшего функции охраны психиатрических больниц, в которых размещены пациенты, освобожденные от уголовного наказания в связи с психическими заболеваниями, подразделениям Федеральной службы исполнения наказаний. Документ направлен на создание правовых основ для обеспечения безопасности, сопровождения и охраны лиц, находящихся на территории психиатрических больниц.