"ГАЗ" отреставрирует "Победы" и "Чайки" за 1 500 000 рублей

Стоимость услуги будет зависеть от технических требований заказчика. Так, если требуется музейный экземпляр, то, например, ГАЗ-21 "Волга" или "Победа" будут стоить порядка 1 500 000 рублей, "Чайка" – более 2 000 000 рублей. Если же заказчику нужна машина 20-х годов, но оснащенная современным оборудованием, то на цене отразится лишь стоимость этого оборудования.