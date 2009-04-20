"ГАЗ" отреставрирует "Победы" и "Чайки" за 1 500 000 рублей

Как сообщил представитель пресс-службы "ГАЗа", доработкой автомобилей занимается тюнинговый центр "ГАЗ-АРТ". Сейчас он формирует пакет заказов на 2009-2010 годы.
Стоимость услуги будет зависеть от технических требований заказчика. Так, если требуется музейный экземпляр, то, например, ГАЗ-21 "Волга" или "Победа" будут стоить порядка 1 500 000 рублей, "Чайка" – более 2 000 000 рублей. Если же заказчику нужна машина 20-х годов, но оснащенная современным оборудованием, то на цене отразится лишь стоимость этого оборудования.
Представитель пресс-службы "ГАЗа" сообщил, что недавно был восстановлен ГАЗ-А - первая модель легкового автомобиля, выпускавшаяся на "ГАЗе" с 1932 года. Реставрация заняла 8 месяц: за это время автомобиль был восстановлен до уровня музейного экспоната.
"Установленные изначально на автомобиле колеса от "Эмки" были заменены на спицованные, соответствующие оригиналу и полученные по специальному заказу из США. Восстановлена работоспособность всех узлов автомобиля, включая спидометр, указатель уровня топлива и "дворник" с уникальным вакуумным приводом", - отметил представитель компании.
После реставрации автомобиль был сразу же приобретен частным коллекционером по цене около 2 000 000 рублей. Имя покупателя в компании не назвали.
Всего, по данным "ГАЗа", за последние два года было отреставрировано восемь машин, среди которых ГАЗ М-20 "Победа", ГАЗ-21 "Волга", ГАЗ-А, ГАЗ-23.