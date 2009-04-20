Антинаркотическая акция «Я люблю тебя, жизнь!» объединит тюменцев

Акция проводится с целью формирования здорового образа жизни среди молодежи города Тюмени путем пропаганды активных видов организации досуга.
Акция пройдет в несколько этапов:
20 – 25 апреля – конкурс рисунков «Здоровым быть здорово!»
20-25 апреля – соревнования по фитнес-аэробике
25 апреля в 10:00 в спортивной школе «Строймаш» (Индустриальная, 49-а) – открытые городски соревнования по фитнес-аэробике по международным правилам FISAF
25 апреля в 13:00 в спортивной школе «Строймаш» – торжественное открытие VIII городского молодежного фестиваля по аэробике «Авангард» друзей встречает!»
25 апреля с 13:30 до 15:00 в спортивной школе «Строймаш» – Конкурс шоу-программ VIII городского молодежного фестиваля по аэробике «Авангард» друзей встречает!», подведение итогов конкурса рисунков, шоу-программ и вручение призов.
25 апреля с 15:00 до 16:00 в спортивной школе «Строймаш» - Баттл по брейк-дансу. Награждение и закрытие VIII городского молодежного фестиваля по аэробике «Авангард» друзей встречает!»
К участию приглашаются все желающие, справки можно получить по телефону: 48-54-34, 48-59-67.