Антинаркотическая акция «Я люблю тебя, жизнь!» объединит тюменцев

С 20 по 26 апреля управление по спорту и молодежной политике и дестко-юношеский центр «Авангард» проводит антинаркотическую акцию под названием «Я люблю тебя, жизнь!».

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