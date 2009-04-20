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Антинаркотическая акция «Я люблю тебя, жизнь!» объединит тюменцев

20 апреля 2009, 10:07
С 20 по 26 апреля управление по спорту и молодежной политике и дестко-юношеский центр «Авангард» проводит антинаркотическую акцию под названием «Я люблю тебя, жизнь!».
Сюжет
Тюмень

Акция проводится с целью формирования здорового образа жизни среди молодежи города Тюмени путем пропаганды активных видов организации досуга.

Акция пройдет в несколько этапов:

20 – 25 апреля – конкурс рисунков «Здоровым быть здорово!»

20-25 апреля – соревнования по фитнес-аэробике

25 апреля в 10:00 в спортивной школе «Строймаш» (Индустриальная, 49-а) – открытые городски соревнования по фитнес-аэробике по международным правилам FISAF

25 апреля в 13:00 в спортивной школе «Строймаш» – торжественное открытие VIII городского молодежного фестиваля по аэробике «Авангард» друзей встречает!»

25 апреля с 13:30 до 15:00 в спортивной школе «Строймаш» – Конкурс шоу-программ VIII городского молодежного фестиваля по аэробике «Авангард» друзей встречает!», подведение итогов конкурса рисунков, шоу-программ и вручение призов.

25 апреля с 15:00 до 16:00 в спортивной школе «Строймаш» - Баттл по брейк-дансу. Награждение и закрытие VIII городского молодежного фестиваля по аэробике «Авангард» друзей встречает!»

К участию приглашаются все желающие, справки можно получить по телефону: 48-54-34, 48-59-67.

#Новости#Молодежь#Тюмень#Наркотики#Ксения#Общество
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