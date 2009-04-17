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В Тюмени люди с ограниченными физическими возможностями сыграют в КВН

17 апреля 2009, 16:01
19 апреля во дворце искусств «Пионер» состоится седьмой открытый кубок КВН среди инвалидов. На конкурс приедут команды из села Бердюжье, Омутинского, Ярково, Викулово, Вагая, Заводоуковска, Упорово и Ялуторовска.
Сюжет
Тюмень

Помимо этого, в состязании примут участие ребята из Тюмени и тюменского района.

Оценивать конкурсантов будут специалист пенсионного фонда, сотрудник радиостанции «Красная армия», корреспондент молодёжного журнала «Дождь», а также участники команды КВН тюменского нефтегазового университета.

Победители состязания получат денежную премию в размере восьми тысяч рублей.

Организаторы мероприятия: Всероссийское общество инвалидов, Департамент по спорту и молодёжной политике, центр дополнительного образования детей и молодёжи Тюменской области.

Приглашаем всех посетить этот чудесный праздник. Вход свободный!

#Новости#Тюмень#Инвалиды#КВН#Ксения#Общество
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