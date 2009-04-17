В Тюмени люди с ограниченными физическими возможностями сыграют в КВН

Помимо этого, в состязании примут участие ребята из Тюмени и тюменского района.
Оценивать конкурсантов будут специалист пенсионного фонда, сотрудник радиостанции «Красная армия», корреспондент молодёжного журнала «Дождь», а также участники команды КВН тюменского нефтегазового университета.
Победители состязания получат денежную премию в размере восьми тысяч рублей.
Организаторы мероприятия: Всероссийское общество инвалидов, Департамент по спорту и молодёжной политике, центр дополнительного образования детей и молодёжи Тюменской области.
Приглашаем всех посетить этот чудесный праздник. Вход свободный!