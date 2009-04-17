В Тюмени люди с ограниченными физическими возможностями сыграют в КВН

19 апреля во дворце искусств «Пионер» состоится седьмой открытый кубок КВН среди инвалидов. На конкурс приедут команды из села Бердюжье, Омутинского, Ярково, Викулово, Вагая, Заводоуковска, Упорово и Ялуторовска.

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