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В субботу тюменцы освятят пасхальные яйца и куличи

17 апреля 2009, 14:26
Как сообщил корреспонденту Nashgorod пресс-секретарь Тобольско-Тюменской епархии Вячеслав Горшков, традиционно в субботу в полночь начнётся крестный ход. После во всех храмах и соборах состоятся пасхальные богослужения.
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Тюмень

Освятить яйца и куличи тюменцы смогут в Знаменском соборе. В субботу это можно будет сделать с часу дня до 12 ночи, а в воскресенье с 9 до 16-30. Церковный ритуал будет проходить каждые полчаса. Также освящение пройдёт и в других храмах. Однако часы приёма везде разные.

Освящение пасхальных символов будет бесплатным. Если прихожанин пожелает, то можно сделать пожертвования для церкви.

Отметим, что в настоящее время в соборах и храмах областной столицы служат около 20 священнослужителей. Десять из них работают в Знаменском соборе.

#Новости#Тюмень#Православные праздники#Ксения#Общество
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