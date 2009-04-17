В субботу тюменцы освятят пасхальные яйца и куличи

Освятить яйца и куличи тюменцы смогут в Знаменском соборе. В субботу это можно будет сделать с часу дня до 12 ночи, а в воскресенье с 9 до 16-30. Церковный ритуал будет проходить каждые полчаса. Также освящение пройдёт и в других храмах. Однако часы приёма везде разные.
Освящение пасхальных символов будет бесплатным. Если прихожанин пожелает, то можно сделать пожертвования для церкви.
Отметим, что в настоящее время в соборах и храмах областной столицы служат около 20 священнослужителей. Десять из них работают в Знаменском соборе.