Треть россиян не знают, что празднуют в Пасху

В 38% случаев граждане РФ на Пасху собираются принимать гостей или отправиться в гости (чаще это жители средних городов и менее крупных населенных пунктов - 42-44%), 29% респондентов собираются в этот день поехать на кладбище. Реже россияне собираются идти к всенощной (8%) и дарить подарки (7%). Только 12% праздновать Пасху не собираются - чаще это москвичи и петербуржцы (20%).