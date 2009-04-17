Треть россиян не знают, что празднуют в Пасху

По 1% россиян считают, что в Пасху отмечают конец поста (разговение) или начало весны. Около 28% россиян затрудняются ответить, что празднуют в Пасху. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Россияне отмечают Пасху, прежде всего, приготовлением специальных блюд - пасхи, куличей (64%), еще 27% освящают пасхальные блюда.
В 38% случаев граждане РФ на Пасху собираются принимать гостей или отправиться в гости (чаще это жители средних городов и менее крупных населенных пунктов - 42-44%), 29% респондентов собираются в этот день поехать на кладбище. Реже россияне собираются идти к всенощной (8%) и дарить подарки (7%). Только 12% праздновать Пасху не собираются - чаще это москвичи и петербуржцы (20%).
В целом же, отвечая на вопрос, какие религиозные предписания и ритуалы россияне соблюдают, респонденты чаще всего говорят о посещении церкви, соблюдении поста (по 14%) и праздновании религиозных праздников (11%). Так, 5% сообщили, что придерживаются всех заповедей, по 3% - принимают таинства, "живут честно", молятся, 2% поминают усопших, 1% не работают в праздники и выходные дни.
Впрочем, почти половина россиян, считающих себя верующими, никаких религиозных предписаний и ритуалов не соблюдают (47%). Доля тех, кто посещает церковь, наиболее высока среди православных (17%). Исповедующие ислам склонны к соблюдению поста (20%), а последователи прочих религий чаще других респондентов сообщают о том, что отмечают религиозные праздники (28%).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 11-12 апреля 2009г. Опрошено 1,6 тыс. человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.