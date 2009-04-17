Тобольск: наркотики дорожают, «народные умельцы» пошли в аптеку

Тридцать два наркопреступления выявили с начала 2009 года сотрудники Тобольского межрайонного отдела федеральной службы наркоконтроля. Основная часть из них относятся к категории тяжки и особо тяжких. Об этом рассказал вчера (15 апреля) на встрече с журналистами начальник тобольских наркополицейский Василий Александрович Шаргин.
По его словам, за три месяца 2009 года в суды направлено 15 уголовных дел. За последний период махинации, совершаемые наркодельцами, стали более крупными и серьезными. В каждом конкретном случае удается изъять все больший вес криминального товара. С 1 января из незаконного оборота на территории обслуживания межрайотдела изъято более 915 грамм различных наркотических средств и психотропных веществ. Более половины из этого объема – такое жесткое зелье, как героин. Также во дворы и на улицы не попал гашиш и синтетические наркотики.
Отмечается, что за два-три минувших года цена основных видов дурмана в Тобольске стремительно пошла вверх. Это говорит о том, что благодаря усилиям правоохранителей устоявшуюся структуру наркорынка удалось сломить. Многие каналы поступления наркотиков перекрыты, значительная часть давно существовавших наркоточек уже перестала существовать, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба УФСКН по Тюменской области.
На этом фоне обозначилась другая серьезная проблема: многие «домашние умельцы» научились синтезировать суррогаты из некоторых медицинских препаратов. В основном они пускают в ход кодеиносодержащие лекарственные средства. В аптечной сети свободно продаются отдельные вещества, способные всерьез заинтересовать наркоманов. Подавляющая часть притонов, выявленных сотрудниками Тобольского межрайотдела наркоконтроля, связаны как раз с незаконным использованием наркосодержащих компонентов, полученных из лекарственных форм.
По данным тобольских наркологов, сегодня не менее половины из тех, кто мучим суровым недугом, употребляет «дезоморфин» либо «метил-дезорфин». Как правило, эту дрянь, которая имеет более страшное воздействие на организм, чем героин, варят в кустарных условиях, добывая химикаты через аптечные или медицинские учреждения. В настоящее время наркополицейские выходят с инициативой расширить перечень препаратов, ограниченных в свободном обороте и отпускаемых по рецепту.
Тобольский межрайонный отдел УФСКН РФ по Тюменской области распространяет деятельность на территории Ярковского, Вагайского, Уватского, Тобольского районов и города Тобольска. Согласно рейтингу, который составляет областное Управление, тоболяки по основным показателям оперативно-служебной деятельности в последние месяцы лидируют по сравнению с другими межрайонными отделами.
В дежурной части продолжает действовать телефонная Горячая линия «Защита от наркотиков»: (3456) 24-34-06. На нее принимаются звонки от граждан, готовых поделиться информацией о предполагаемых наркопреступлениях.