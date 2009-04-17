Тобольск: наркотики дорожают, «народные умельцы» пошли в аптеку

По его словам, за три месяца 2009 года в суды направлено 15 уголовных дел. За последний период махинации, совершаемые наркодельцами, стали более крупными и серьезными. В каждом конкретном случае удается изъять все больший вес криминального товара. С 1 января из незаконного оборота на территории обслуживания межрайотдела изъято более 915 грамм различных наркотических средств и психотропных веществ. Более половины из этого объема – такое жесткое зелье, как героин. Также во дворы и на улицы не попал гашиш и синтетические наркотики.