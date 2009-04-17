Samsung и IBM создадут мобильный процессор нового поколения

Ожидается, что процессоры, созданные по 28-нанометровой технологии, будут на 20 процентов экономичнее и на 40 процентов производительнее, чем аналогичные чипы, выполненные по 45-нанометровой технологии. Кроме того, размеры 28-нанометровых чипов будут меньше, чем у 45-нанометровых.