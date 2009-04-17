Samsung и IBM создадут мобильный процессор нового поколения

Новые мобильные процессоры будут выпускаться с соблюдением 28-нанометрового техпроцесса. Первые образцы таких чипов появятся во второй половине 2010 года. Они будут предназначены для смартфонов и потребительской электроники.
Ожидается, что процессоры, созданные по 28-нанометровой технологии, будут на 20 процентов экономичнее и на 40 процентов производительнее, чем аналогичные чипы, выполненные по 45-нанометровой технологии. Кроме того, размеры 28-нанометровых чипов будут меньше, чем у 45-нанометровых.
Помимо IBM, Samsung и STMicroelectronics, в разработке мобильных процессоров нового поколения примет участие компания Globalfoundries, которая была выделена из AMD и занимается выпуском чипов. Также в новый альянс входят Chartered Semiconductor и Infineon Technologies.
Напомним, что в декабре 2007 года IBM возглавила альянс семерых ведущих производителей микропроцессоров, цель которого - создание 32-нанометровых транзисторов. В этот альянс входят, помимо IBM, Toshiba, AMD, Samsung, Chartered Semiconductor, Infineon Technologies и Freescale. В 2008 году к ним присоединилась компания NEC.
В настоящее время минимальный размер транзисторов, используемых при создании процессоров, составляет 45 нанометров. Чипы по 45-нанометровой технологии выпускают Intel и AMD. Выпуск процессоров на основе 32-нанометровых транзисторов эти компании начнут в 2009-2010 годах.