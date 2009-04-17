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Россиянок с военной специальностью обязали явиться в военкомат

17 апреля 2009, 17:08
Госдума обязала женщин, имеющих военно-учетную специальность, вставать на учет в военкомате. Соответствующие поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" 17 апреля были приняты Думой в третьем чтении.

Также на воинский учет теперь должны будут становиться граждане, уволенные с альтернативной гражданской службы, люди, освобожденные от отбывания наказания в виде лишения свободы, а также военнообязанные лица, только что получившие гражданство РФ. Таким образом, парламент устранил внутренние противоречия, имеющиеся в законе "О воинской обязанности и военной службе". До сих пор в законе говорилось, что вставать на воинский учет должны лишь люди, уволенные с военной службы в запас.

В число военно-учетных специальностей, обладание которыми делает женщин военнообязанными, входят профессии врача, телефониста, оператора ЭВМ, монтажника связи, метеоролога, картографа, геодезиста и другие.

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