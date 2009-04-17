Россиянок с военной специальностью обязали явиться в военкомат

Также на воинский учет теперь должны будут становиться граждане, уволенные с альтернативной гражданской службы, люди, освобожденные от отбывания наказания в виде лишения свободы, а также военнообязанные лица, только что получившие гражданство РФ. Таким образом, парламент устранил внутренние противоречия, имеющиеся в законе "О воинской обязанности и военной службе". До сих пор в законе говорилось, что вставать на воинский учет должны лишь люди, уволенные с военной службы в запас.