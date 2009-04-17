Подешевеют ли лекарства в Тюмени?

– Цены на медикаменты, устанавливаемые фармкомпаниями и оптовиками, порой в тысячу раз превышают их себестоимость, – сказал на пресс-конференции директор департамента здравоохранения Тюменской области Андрей Кудряков. – Из чего складываются эти суммы, насколько они оправданы – федеральным органам предстоит разобраться.
На прошлой неделе премьер-министр Владимир Путин сообщил, что в Программу антикризисных мер, реализуемую Правительством, включены такие дополнительные «меры социальной защиты граждан, как регистрация цен на жизненно необходимые лекарства». Премьер также обратил внимание на необходимость восстановления отечественной фармацевтической промышленности – без этого контролировать рост цен на медикаменты сложно, так как импортные препараты прочно привязаны к курсу доллара и евро.
Андрей Кудряков сообщил, что еще в прошлом году областной департамент здравоохранения направлял в Правительство свои предложения по поводу переориентации аптечного рынка на препараты отечественного производства.
– К сожалению, в настоящее время наша фармацевтическая промышленность переживает не лучшие времена, – сказал директор департамента. – Много заводов было закрыто. На рынке – засилье импортных препаратов, которые зачастую не лучшего качества, чем отечественные, но лучше прорекламированы. За один день это не изменить.
По словам Кудрякова, аптечным сетям выгоднее продавать дорогостоящие импортные препараты, чем дешевые отечественные аналоги. При этом долгое время зарубежные фармацевтические компании проводили агрессивную рекламу своих препаратов, утверждая их преимущества. Тем не менее, главный врач области убежден, что реальных подтверждений этому нет. Обычный аспирин тюменского производства намного эффективнее панадола.
– Отечественные препараты разрабатывались с учетом специфики организма людей, проживающих именно на территории России. Зарубежные медикаменты проходят испытания на жителях стран-изготовителей, – говорит Андрей Юрьевич. – А лучший эффект, который они, якобы, производят, зачастую имеет психологическую завязку.
Этому способствует и реклама импортных препаратов лечащими врачами. Ведь нередко пациенты сталкиваются с тем, что врачи им выписывают дорогостоящие импортные лекарства, хотя в аптеках имеются отечественные аналоги. Аргумент всегда один: импортные – эффективнее. Кудряков считает подобную практику порочной и заверяет, что врачей, занимающихся сетевым маркетингом импортных препаратов, будут наказывать.
На вопрос, не станет ли давление со стороны государства причиной закрытия ряда аптек, которым окажется невыгодной торговля отечественными препаратами, ответил:
– Мы должны заботиться не о том, чтобы хозяева аптек не потеряли своей прибыли, а учитывать, что фармацевтика – социально значимая отрасль. Никто не призывает прекращать торговлю импортными лекарствами, речь идет о создании равных с ними условий реализации препаратов отечественного производства. К тому же, полностью убрать импорт с рынка и не получится – у многих препаратов нет российских аналогов.
Когда утвержденные Правительством дополнения в антикризисную программу вступят в силу, Андрей Кудряков уточнить не смог – решение принимается на федеральном уровне. Но заверил, что благодаря этим мерам стоимость импортных лекарств снизится, а стоимость отечественных удастся удержать на прежнем уровне.
Вероника Ильина