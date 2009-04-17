Подешевеют ли лекарства в Тюмени?

– Мы должны заботиться не о том, чтобы хозяева аптек не потеряли своей прибыли, а учитывать, что фармацевтика – социально значимая отрасль. Никто не призывает прекращать торговлю импортными лекарствами, речь идет о создании равных с ними условий реализации препаратов отечественного производства. К тому же, полностью убрать импорт с рынка и не получится – у многих препаратов нет российских аналогов.