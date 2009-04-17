НАТО предложило России присоединиться к военным учениям на территории Грузии

"Учения в Грузии давно планировались и о них было давно известно. Грузия сделала предложение, и оно было принято. Россия могла бы присоединиться в любое время и сейчас может. Хотя учения начнутся уже очень скоро, я подчеркиваю, что присоединится может любая страна-член программы "партнерства", - цитирует заявление представителя альянса Euronews.