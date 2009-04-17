НАТО предложило России присоединиться к военным учениям на территории Грузии

"Учения в Грузии давно планировались и о них было давно известно. Грузия сделала предложение, и оно было принято. Россия могла бы присоединиться в любое время и сейчас может. Хотя учения начнутся уже очень скоро, я подчеркиваю, что присоединится может любая страна-член программы "партнерства", - цитирует заявление представителя альянса Euronews.
Напомним, многонациональные учения НАТО в Грузии запланированы на период с 6 мая по 1 июня. В них примут участие около 1,3 тыс. военнослужащих из 19 стран альянса и его партнеров.
Ранее МИД РФ выразил озабоченность в связи с планируемыми в Грузии учениями НАТО и призвал Североатлантический альянс отказаться от них или, по крайней мере, перенести сроки.
Позиция России
Постоянный представитель России в НАТО Дмитрий Рогозин назвал маневры НАТО "абсурдом и провокацией", а также "вмешательством во внутренние дела Грузии", учитывая политическую ситуацию, когда грузинская оппозиция начала бессрочную акцию протеста.
В Москве считают, что маневры могут быть использованы различными политическими силами Грузии для дестабилизации ситуации, кроме того, их проведение противоречит курсу на возобновление добрых отношений с Москвой, о котором было заявлено на юбилейном саммите НАТО ранее в апреле. Напомним, что Совет Россия-НАТО (СРН) на уровне послов официально возобновляет работу 29 апреля.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находясь в Ереване, заявил: Россия рассчитывает, что НАТО в рамках взаимодействия с Грузией будет избегать шагов, которые приведут к возникновению в Тбилиси ощущения вседозволенности и безнаказанности. "Мы рассчитываем, что из событий августа прошлого года будут сделаны правильные выводы, - отметил он. - Необходимо понять, что вооружать Грузию опасно".
Напомним, подобные грузино-натовские учения, названные "Немедленный ответ-2008", прошли в прошлом году на военной базе Вазиани в окрестностях Тбилиси в период с 15 по 31 июля. Тогда было объявлено, что цель маневров - "улучшить оперативную совместимость между войсками США и Грузии на случай потенциальных боевых ситуаций". Всего через неделю Грузия напала на Южную Осетию, что привело к 5-дневной российско-грузинской войне и объявлению независимости Южной Осетии и Абхазии от Грузии.
Позиция НАТО
Тем не менее, согласно распространенной позиции НАТО, нынешние учения не представляют никакой угрозы для России. Пентагон отказался отменять маневры, несмотря на призывы Москвы. Как заявил журналистам официальный представитель министерства обороны Брайан Уитмэн, "я не думаю, что России когда-либо вообще нравились учения, проводимые НАТО".
В свою очередь, Министерство обороны Грузии заявило, что намеченные на май учения НАТО были "запланированы год назад".
Учения "Кооператив Лансер" и "Кооператив Лонгбоу" (Cooperative Longbow, Cooperative Lancer-2009") ставят целью углубление сотрудничества при реагировании на кризисные ситуации и в ходе миротворческих операций, говорится в сообщении.
Более того, как передает "Интерфакс", в Грузии не только не собираются прекращать практику проведения совместных с НАТО учений на своей территории, но и повышают их до батальонного уровня.
"Вооруженные силы Грузии целенаправленно движутся в сторону интеграции с НАТО, и с этой целью необходимо проводить совместные учения с альянсом, - заявил начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии Деви Чанкотадзе. - Это ежегодные учения, однако на этот раз уровень учений повышен до батальонных, что указывает на качественно новую ступень отношении (между альянсом и Тбилиси), так как ранее учения проходили на более низком уровне".
Ранее в Тбилиси заявили, что Россия наращивает свой воинский контингент у границ с Грузией. Россия "увеличивает свой воинский контингент в Гальском районе Абхазии", заявил в пятницу глава МИДа Грузии Григол Вашадзе.
Одновременно сайт Life.ru со ссылкой на свои источники сообщил, что частям 58-й армии Минобороны РФ, дислоцированным на Кавказе, разослан приказ командования о приведении в повышенную боевую готовность в связи с тем, что общественно-политическая ситуация в Грузии "на грани дестабилизации".
МИД России назвал заявления грузинской стороны "фальсификацией", в то же время признав проведение в регионе масштабных учений, которые должны выявить готовность подразделений.
"У нас в Северо-Кавказском военном округе вовсю идут боевые учения, готовимся к проверке, - сообщил начальник пресс-службы СКВО подполковник Андрей Бобрун. - В апреле завершается зимняя учеба, армия будет проходить экзаменационную проверку. Части выводятся на полигоны и учебные центры".
Проводимые Россией в Северо-Кавказском регионе учения носят сугубо демонстрационно-предупредительный характер в отношении Грузии, не являются чем-то экстраординарным и не выходят за рамки плановых мер, заявил накануне на брифинге в Москве официальный представитель МИДа РФ Андрей Нестеренко.
Тем самым министерство фактически подтвердило, что российские военные повысили активность у границ с Грузией.
Ранее в пятницу радио "Свобода" со ссылкой на грузинские официальные источники сообщило о вводе частей российской армии уже и в приграничные с Грузией регионы Абхазии. Источник в администрации Зугдидского района Грузии, приграничного с Гальским районом Абхазии, подтвердил, что накануне в район с преимущественно грузинским населением действительно были введены дополнительные силы российской армии, в том числе бронетехника. Эту информацию подтвердил и представитель президента Абхазии в Гальском районе Руслан Кишмария. Однако он объяснил ввод российских войск не усилением военного контингента, а обычной ротацией.