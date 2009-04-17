Количество обеспеченных россиян уменьшится на 15 процентов в 2009 году

По оценкам Citigroup и РЭШ, в 2008 году к сегменту обеспеченных россиян (mass affluent) в России можно было причислить 1,2 миллиона человек - 0,8 процентов населения. Этой прослойке принадлежат активы на 4,2 триллиона рублей (10 процентов ВВП) и 40 процентов всех частных депозитов банковской системы. Кроме того, на этот класс приходится 30 процентов от всех доходов населения России.