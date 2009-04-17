Количество обеспеченных россиян уменьшится на 15 процентов в 2009 году

Об этом говорится в исследовании инвестстратегий обеспеченных россиян, проведенном Citigroup и Российской экономической школой (РЭШ). При этом по пессимистичному сценарию соответствует прогноз по восстановлению доходов в течение 10-15 лет.
По оценкам Citigroup и РЭШ, в 2008 году к сегменту обеспеченных россиян (mass affluent) в России можно было причислить 1,2 миллиона человек - 0,8 процентов населения. Этой прослойке принадлежат активы на 4,2 триллиона рублей (10 процентов ВВП) и 40 процентов всех частных депозитов банковской системы. Кроме того, на этот класс приходится 30 процентов от всех доходов населения России.
Сегмент обеспеченных россиян отличается от среднего класса тем, что обладает существенным финансовым резервом ликвидных средств, а от самых богатых людей страны тем, что последние пользуются персональными банковскими услугами. К среднему классу относятся 20-25 процентов жителей России, в том числе работники крупных компаний, представители малого и среднего бизнеса и бюрократия.
Стоит отметить, что в период с 2003 по 2008 год количество обеспеченных людей увеличилось в 2,5 раза. При этом главным фактором такой динамики является экономический рост: однопроцентный прирост ВВП приводит к появлению 16 тысяч обеспеченных людей.