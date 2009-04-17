Госдума запретила "кошмарить" проверками малый бизнес с 1 мая

После вступления закона в силу, контролирующие органы не смогут проверять предпринимателей чаще, чем раз в три года. Срок проведения проверки в отношении компании не будет превышать 50 часов в год для малых предприятий и 15 часов в год для микропредприятий. Общий же срок проверки не может превышать 20 рабочих дней.