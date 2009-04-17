nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Госдума запретила "кошмарить" проверками малый бизнес с 1 мая

17 апреля 2009, 17:32
Закон об ограничениях на проверки малого бизнеса контрольными органами вступит в силу с 1 мая, а не с 1 июля, как предполагалось ранее. Такое решение приняла в пятницу Госдума, проголосовав за закон сразу во втором и третьем чтениях.

После вступления закона в силу, контролирующие органы не смогут проверять предпринимателей чаще, чем раз в три года. Срок проведения проверки в отношении компании не будет превышать 50 часов в год для малых предприятий и 15 часов в год для микропредприятий. Общий же срок проверки не может превышать 20 рабочих дней.

В документе прописано, что результаты проверки, проведенной контролером с грубыми нарушениями, не будут являться доказательствами нарушений предпринимателей. Кроме того, Генпрокуратура сформирует сводный план проверок, который будет вывешен в открытом доступе на сайте этого ведомства.

Напомним, что выражение "кошмарить бизнес" употребил в июле 2008 года президент России Дмитрий Медведев, говоря о положении предпринимателей в России. Медведев отметил, что правоохранительные органы замучили бизнесменов проверками, а позже предложил шаги по снижению административных барьеров для бизнесменов.

#Новости#Бизнес#Экономическая политика#Гос.Дума#Ксения#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25