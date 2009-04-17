Госдума запретила "кошмарить" проверками малый бизнес с 1 мая

После вступления закона в силу, контролирующие органы не смогут проверять предпринимателей чаще, чем раз в три года. Срок проведения проверки в отношении компании не будет превышать 50 часов в год для малых предприятий и 15 часов в год для микропредприятий. Общий же срок проверки не может превышать 20 рабочих дней.
В документе прописано, что результаты проверки, проведенной контролером с грубыми нарушениями, не будут являться доказательствами нарушений предпринимателей. Кроме того, Генпрокуратура сформирует сводный план проверок, который будет вывешен в открытом доступе на сайте этого ведомства.
Напомним, что выражение "кошмарить бизнес" употребил в июле 2008 года президент России Дмитрий Медведев, говоря о положении предпринимателей в России. Медведев отметил, что правоохранительные органы замучили бизнесменов проверками, а позже предложил шаги по снижению административных барьеров для бизнесменов.