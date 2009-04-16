Владимир Якушев пожелал тюменским хоккеистам бескомпромиссной игры

- Не в первый раз сибирская земля встречает международные соревнования по хоккею, - отметил Владимир Владимирович. – Они носили разные названия. Их именовали и «Турнир четырёх наций», и «Турнир пяти наций». И вот, наконец, эти состязания получили правильное название – «Кубок Тюменского региона». Проходившие раньше турниры всегда дарили зрителям яркий, красивый и интересный хоккей. И на сегодняшнем турнире желаю всем участникам красивой, бескомпромиссной игры! Ни в коем случае не получать травм. А зрителям хочется пожелать прекрасных мгновений этого действительно великого вида спорта – хоккея.