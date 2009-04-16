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Владимир Якушев пожелал тюменским хоккеистам бескомпромиссной игры

16 апреля 2009, 10:02
В Тюмени состоялось торжественное открытие международного хоккейного турнира «Кубок Тюменского региона» среди молодёжных команд.
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Тюмень

Участников соревнований – сборные Финляндии, Словакии, Швеции и России, а также всех поклонников ледовой игры приветствовал губернатор области Владимир Якушев.

- Не в первый раз сибирская земля встречает международные соревнования по хоккею, - отметил Владимир Владимирович. – Они носили разные названия. Их именовали и «Турнир четырёх наций», и «Турнир пяти наций». И вот, наконец, эти состязания получили правильное название – «Кубок Тюменского региона». Проходившие раньше турниры всегда дарили зрителям яркий, красивый и интересный хоккей. И на сегодняшнем турнире желаю всем участникам красивой, бескомпромиссной игры! Ни в коем случае не получать травм. А зрителям хочется пожелать прекрасных мгновений этого действительно великого вида спорта – хоккея.

Губернатор Тюменской области символическим вбрасыванием открыл второй матч первого дня турнира – поединок между сборными Швеции и России.

#Новости#Тюмень#Спорт#Хоккей#Ксения
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