Весенняя Неделя Добра стартует в воскресенье на Цветном бульваре

14 апреля в офисе Благотворительного Фонда развития города Тюмени состоялось очередное заседание оргкомитета Весенней Недели добра. Весенняя Неделя Добра - 2009 стартует 19 апреля в 12:00 на Цветном бульваре.
В день открытия всех присутствующих ожидают веселые конкурсы, различные игровые программы, консультации специалистов. Желающих творить добро этой весной вновь, как и в прежние годы, немало. В оргкомитет продолжают поступать заявки на участие, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Благотворительного фонда развития города Тюмени.
В течение недели в городе пройдет множество общественно-полезных мероприятий и проектов, осуществленных на добровольной основе гражданами и организациями: благоустройство микрорайонов, посадка деревьев, проведение уроков добра, благотворительных концертов, спектаклей, конкурсов детских рисунков, акций по сбору вещей, книг, игрушек.
Управа Восточного административного округа 17 апреля в 17:00 приглашает горожан к ТЦ «На Широтной» на акцию «Весна - пора расти!». 18 апреля педагоги и воспитанники центра «Контакт» откроют Неделю Добра сбором книг и вещей для детей из малоимущих семей микрорайона Войновка. В этом добром деле их поддержат ученики Плешковской средней школы (Ишимский район), впервые принимающие участие в Весенней Неделе Добра.
19 апреля в 11:00 у деревни Винзили начнутся открытые соревнования Федерации спортивного ориентирования. Страховая компания «Югория-мед» приглашает горожан на консультации по доступности медицинской помощи.
Можно с уверенностью сказать, что участники «доброго десанта» не оставят без внимания ни детей, ни стариков, ни людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Для всех найдется и доброе слово, и дело!