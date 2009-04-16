В Тюмени за незаконный оборот наркотиков осуждены врач-педиатр и ее сообщница

Как установило следствие, 18 июня 2008 года Оксана Криворучко по просьбе наркодельцов согласилась перевезти из Екатеринбурга в Тюмень героин. В этой связи 22 июня около 13:30 она на электропоезде №840 сообщением «Екатеринбург-Тюмень» прибыла на железнодорожный вокзал г. Тюмени, где ее уже ждала сообщница Елена Изина. В 13:35 на привокзальной площади железнодорожного вокзала состоялась передача наркотиков, после чего женщин задержали сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области. Они располагали оперативной информацией о поставке крупной партии смертоносного вещества в областной центр. При досмотре в сумке у Изиной был обнаружен и изъят героин массой около 9 килограммов, сообщает прокуратура области.