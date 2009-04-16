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В Тюмени за незаконный оборот наркотиков осуждены врач-педиатр и ее сообщница

16 апреля 2009, 12:12
Калининский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении 55-летней врача-педиатра поликлиники №1 детской городской больницы №8 Екатеринбурга Оксаны Криворучко и 22-летней неработающей жительницы Тюмени Елены Изиной, обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств.
Сюжет
Тюмень

Как установило следствие, 18 июня 2008 года Оксана Криворучко по просьбе наркодельцов согласилась перевезти из Екатеринбурга в Тюмень героин. В этой связи 22 июня около 13:30 она на электропоезде №840 сообщением «Екатеринбург-Тюмень» прибыла на железнодорожный вокзал г. Тюмени, где ее уже ждала сообщница Елена Изина. В 13:35 на привокзальной площади железнодорожного вокзала состоялась передача наркотиков, после чего женщин задержали сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области. Они располагали оперативной информацией о поставке крупной партии смертоносного вещества в областной центр. При досмотре в сумке у Изиной был обнаружен и изъят героин массой около 9 килограммов, сообщает прокуратура области.

Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Калининского округа г. Тюмени доказательств признал Оксану Криворучко и Елену Изину виновными по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные хранение и перевозка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере) и приговорил каждую к 5 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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