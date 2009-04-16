Осуждены тюменцы, грабившие пенсионеров

Как установило следствие, Ваганов и Воробьев, ранее судимые за кражи, на путь исправления не встали и вновь вернулись к преступному ремеслу. Жертвами злоумышленников стали пожилые тюменки 1929-1943 г.р. В числе потерпевших и 71-летняя ветеран труда. Грабители на улице или в подъездах жилых домов силой вырывали у пенсионерок сумки и скрывались с места происшествия.