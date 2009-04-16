Осуждены тюменцы, грабившие пенсионеров

Как установило следствие, Ваганов и Воробьев, ранее судимые за кражи, на путь исправления не встали и вновь вернулись к преступному ремеслу. Жертвами злоумышленников стали пожилые тюменки 1929-1943 г.р. В числе потерпевших и 71-летняя ветеран труда. Грабители на улице или в подъездах жилых домов силой вырывали у пенсионерок сумки и скрывались с места происшествия.
В период с 3 декабря 2008 года по 5 января 2009 года от действий Ваганова и Воробьева пострадало 13 жительниц областного центра.
7 января 2009 года правоохранительные органы пресекли деятельность грабителей, сообщает прокуратура области.
Суд признал Дмитриева Ваганова и Станислава Воробьева виновными по п.п. «а,г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия) и приговорил каждого к 6 годам заключения лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.