Нейрохирургический центр высоких медицинских технологий в Тюмени будет достроен к концу года

Как отметил директор департамента здравоохранения Тюменской области Андрей Кудряков, с момента заказа медицинского оборудования прошло достаточно много времени, и сейчас на рынке появились технологические новинки. Оборудование для центра необходимо обновить, в связи с чем, в Минздравсоцразвития РФ направлено письмо. Николай Винниченко заверил, что посодействует в решении данного вопроса.