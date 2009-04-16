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Нейрохирургический центр высоких медицинских технологий в Тюмени будет достроен к концу года

16 апреля 2009, 14:27
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Винниченко прибыл с рабочим визитом в Тюмень и посетил строительную площадку Нейрохирургического центра высоких медицинских технологий, рассчитанного на 3 тысячи операций в год.

Возведение этого объекта началось в 2008 году, сейчас ведутся кровельные и строительно-монтажные работы. Завершение строительства планируется в конце 2009 года.

Как отметил директор департамента здравоохранения Тюменской области Андрей Кудряков, с момента заказа медицинского оборудования прошло достаточно много времени, и сейчас на рынке появились технологические новинки. Оборудование для центра необходимо обновить, в связи с чем, в Минздравсоцразвития РФ направлено письмо. Николай Винниченко заверил, что посодействует в решении данного вопроса.

#Новости#Медицина#Тюмень#Здоровье#Ксения#Общество
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