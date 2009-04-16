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Количество «майских выходных» останется прежним

16 апреля 2009, 14:48
В этом году майские праздники продлены не будут. Такое решение приняли Депутаты Госдумы РФ. Они сочли, что законопроект, предусматривающий сокращение новогодних праздников с целью продлить майские, нуждается в доработке.
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С предложениями внести подобные поправки в 112-ю статью Трудового кодекса депутаты выступали не раз, но все законопроекты были отклонены их коллегами. Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев заявил, что к обсуждению вопроса об изменении графика праздников следует вернуться по окончании мирового финансового кризиса. Сейчас же, по словам Исаева, «нужно спокойно работать», потому что в условиях кризиса россиянам «есть чем заняться».

Напомним, что в этом году выходные дни по случаю майских праздников приходятся на 1, 2, 3 мая, а также на 9, 10 и 11 мая.

#Новости#Отдых#Праздники#Россия#Ксения#Общество
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