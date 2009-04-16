Количество «майских выходных» останется прежним

С предложениями внести подобные поправки в 112-ю статью Трудового кодекса депутаты выступали не раз, но все законопроекты были отклонены их коллегами. Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев заявил, что к обсуждению вопроса об изменении графика праздников следует вернуться по окончании мирового финансового кризиса. Сейчас же, по словам Исаева, «нужно спокойно работать», потому что в условиях кризиса россиянам «есть чем заняться».