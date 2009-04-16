Дума разрешила регионам вводить комендантский час для детей

В частности, законодатели подняли возрастную планку для пребывания детей в ночное время без сопровождающих лиц с 14 до 18 лет (в президентском проекте речь шла о 14-летних лицах). Впрочем, как сообщил вице-спикер Госдумы от фракции "Единая Россия" Олег Морозов, закон разрешает регионам снижать этот возраст, "но не более чем на два года". Таким образом, в ряде субъектов комендантский час может быть введен для лиц моложе 16 лет. По словам Морозова, эта "вилка" обусловлена различными культурными традициями в регионах.