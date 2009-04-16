Дума разрешила регионам вводить комендантский час для детей

Принятый закон вносит изменения в другой федеральный закон - "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ".
Закон устанавливает, что власти субъектов РФ теперь вправе законодательно запрещать лицам до 18 лет, если их не сопровождают взрослые, находиться в ночное время - с 10 часов вечера до 6 часов утра - на улицах и в общественных местах.
По принятому закону, лица до 18 лет также не могут появляться в помещениях, предназначенных для реализации товаров сексуального характера, алкогольной продукции, пива, в иных местах, "нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию".
Документ предусматривает, что вопросы о том, какие места считать "причиняющими вред" детям, будут решать региональные экспертные комиссии.
Отметим, ранее в среду радиостанция "Эхо Москвы" сообщила, что депутаты отказались принимать закон о "детском" комендантском часе, предложенный президентом Дмитрием Медведевым. Однако, как сообщает "Интерфакс", закон в итоге был принят, правда, с небольшими поправками.
В частности, законодатели подняли возрастную планку для пребывания детей в ночное время без сопровождающих лиц с 14 до 18 лет (в президентском проекте речь шла о 14-летних лицах). Впрочем, как сообщил вице-спикер Госдумы от фракции "Единая Россия" Олег Морозов, закон разрешает регионам снижать этот возраст, "но не более чем на два года". Таким образом, в ряде субъектов комендантский час может быть введен для лиц моложе 16 лет. По словам Морозова, эта "вилка" обусловлена различными культурными традициями в регионах.
Напомним, Дмитрий Медведев внес законопроект в Госдуму в декабре 2008 года. Необходимость принятия подобного закона объяснялась статистическими данными МВД РФ. В 2008 году в качестве эксперимента "детские" комендантские часы действовали в 15 субъектах страны.
Рашид Нургалиев в декабре 2008 года в качестве примера эффективности "детских" комендантских часов привел опыт Липецкой области: по итогам 11 месяцев 2008 года в этом регионе количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в результате эксперимента сократилось на 11,6 процента, а в ночное время - на 4,5 процента. Также в области на 59,4 процента снизилось число преступлений, совершенных против несовершеннолетних.