Атипичную пневмонию завезли на поезде в Москву

По словам одной из проводниц, после того, как в поезде погибла женщина, было дано указание ужесточить режим. "Нам была дана команда закрыть все двери между вагонами, поэтому после того, как стало известно о смерти женщины, люди из вагона в вагон не ходили. Но до этого они, конечно, имели такую возможность, мы не могли им это запретить", - сообщила проводница.