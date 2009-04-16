Атипичную пневмонию завезли на поезде в Москву

Поезд остановили в Кировской области и всех, кто находился в вагоне с погибшей, срочно отправили на карантин в инфекционную больницу. Всего 53 человека, из них два проводника, а остальные - трудовые мигранты из КНР.
Как выяснилось, меры предосторожности были приняты не зря. По сообщениям врачей, прибывших на место происшествия, 23-летняя китаянка, скорее всего, умерла от атипичной пневмонии. Подтвердил это и врач одной из кировских больниц, в которой проводилось вскрытие девушки. А у некоторых ее соседей по вагону зафиксирована повышенная температура.
Впрочем, в Роспотребнадзоре не спешат с выводами. Представитель управления этого ведомства по Кировской области заявил: "Сейчас врачи устанавливают предварительный диагноз". А в официальном сообщении областного правительства отмечается, что причина смерти еще не установлена. "Она могла скончаться и от острой сердечной недостаточности, и от другого заболевания", - говорится в сообщении.
Позднее стало известно, что вместе с девушкой ехали ее муж, отец и мать. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Он указал, что их состояние пока не вызывает опасений. Онищенко также рассказал, что конечной целью семьи была Калужская область, куда они ехали на заработки.
Так или иначе, три вагона (тот, в котором ехала китаянка, и два соседних) отцеплены и отправлены в санитарный тупик, а поезд отправился дальше в Москву. Медики выясняют, пневмония ли это, а СКП при прокуратуре проводит доследственную проверку по факту смерти китаянки. Кстати, как сообщил официальный представитель СКП Владимир Маркин, по свидетельству очевидцев, пассажирка чувствовала недомогание при посадке на поезд в Чите.
Как сообщает пресс-служба ОАО "Российские железные дороги", в 05:07 мск поезд сообщением Благовещенск - Москва прибыл на Ярославский вокзал столицы, жалоб на здоровье у пассажиров нет. Поезд прибыл с часовым опозданием, после чего все пассажиры покинули вокзал.
Во время прибытия поезда на перроне дежурили несколько милиционеров, на вокзале была группа сотрудников ОМОНа, у здания вокзала - автобус клинической больницы №2 Российских Железных Дорог. Однако никаких особых мер по отношению к пассажирам поезда принято не было.
По словам одной из проводниц, после того, как в поезде погибла женщина, было дано указание ужесточить режим. "Нам была дана команда закрыть все двери между вагонами, поэтому после того, как стало известно о смерти женщины, люди из вагона в вагон не ходили. Но до этого они, конечно, имели такую возможность, мы не могли им это запретить", - сообщила проводница.