Атипичная пневмония в поезде Благовещенск-Москва не обнаружена

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя регионального ведомства Галину Грухину.
По ее словам, при вскрытии был поставлен диагноз "пневмония или воспаление легких". В свою очередь РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя того же ведомства уточняет, что гражданка Китая умерла, предположительно, от запущенной двусторонней пневмонии. По данным собеседника агентства, она болела с 11 апреля и никак не лечилась.
Между тем по данным СКП РФ, судебно-медицинское исследование установило, что смерть пассажирки наступила в результате острой респираторно-вирусной инфекции, отека легких и отека головного мозга. Комитет также называет имя умершей - Цуй Цынянь.
Инцидент в поезде, следовавшем в Москву, произошел 15 апреля. Тело 23-летней китаянки было снято с поезда на станции Зуевка Кировской области. Предполагалось, что она могла умереть от атипичной пневмонии.
В Кирове вагон, в котором вместе с умершей ехали 51 гастарбайтер из Китая и двое проводников, был отцеплен. Затем от состава отцепили еще два вагона, которые направили в санитарный тупик.
Граждане КНР и двое проводников были госпитализированы в изолированное отделение инфекционной больницы в Кирове.