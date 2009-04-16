Атипичная пневмония в поезде Благовещенск-Москва не обнаружена

По ее словам, при вскрытии был поставлен диагноз "пневмония или воспаление легких". В свою очередь РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя того же ведомства уточняет, что гражданка Китая умерла, предположительно, от запущенной двусторонней пневмонии. По данным собеседника агентства, она болела с 11 апреля и никак не лечилась.