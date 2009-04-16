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Атипичная пневмония в поезде Благовещенск-Москва не обнаружена

16 апреля 2009, 13:25
В Роспотребнадзоре по Кировской области опровергли информацию о том, что причиной смерти китаянки в поезде Благовещенск-Москва, из-за которого были госпитализированы пассажиры целого вагона, стала атипичная пневмония.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя регионального ведомства Галину Грухину.

По ее словам, при вскрытии был поставлен диагноз "пневмония или воспаление легких". В свою очередь РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя того же ведомства уточняет, что гражданка Китая умерла, предположительно, от запущенной двусторонней пневмонии. По данным собеседника агентства, она болела с 11 апреля и никак не лечилась.

Между тем по данным СКП РФ, судебно-медицинское исследование установило, что смерть пассажирки наступила в результате острой респираторно-вирусной инфекции, отека легких и отека головного мозга. Комитет также называет имя умершей - Цуй Цынянь.

Инцидент в поезде, следовавшем в Москву, произошел 15 апреля. Тело 23-летней китаянки было снято с поезда на станции Зуевка Кировской области. Предполагалось, что она могла умереть от атипичной пневмонии.

В Кирове вагон, в котором вместе с умершей ехали 51 гастарбайтер из Китая и двое проводников, был отцеплен. Затем от состава отцепили еще два вагона, которые направили в санитарный тупик.

Граждане КНР и двое проводников были госпитализированы в изолированное отделение инфекционной больницы в Кирове.

#Новости#Медицина#Россия#Здоровье#Ксения#Общество
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