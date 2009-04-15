Владимир Якушев провел в Голышманово заседание Совета по АПК

Владимир Якушев возлагает большие надежды на глав поселений и в процессе информирования людей о реализуемых мерах поддержки крестьян. «К сожалению, по ряду проектов работа идет не так быстро, как хотелось бы, - отметил он. - Два года назад у нас было больше финансовых возможностей. Теперь необходимо активнее использовать организационный резерв - опыт и знания глав поселений. Именно они могут и должны донести людям всю информацию о программах, направленных на благосостояние конкретного человека на селе, мотивировать их личную инициативу».