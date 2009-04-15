Владимир Якушев провел в Голышманово заседание Совета по АПК

Как сообщает пресс-служба губернатора, впервые в его работе участвовали главы сельских поселений, а их в Тюменской области более 300.
В последние годы, по словам губернатора, в сельских поселениях значительными темпами строились школы, дороги, спортивные сооружения, росли и требования жителей сельских районов к уровню жизни, их представления о комфорте. Однако нужно понимать, что у изменений в социальной сфере должна быть экономическая основа. Ведь село, в котором люди перестали работать, рано или поздно умрет, поэтому важнейшая задача государства, заметил глава региона, - пробудить в людях желание работать на земле.
«Человек должен заниматься общественно полезным трудом ради своего блага», - с просьбой донести до людей эту мысль губернатор обратился к главам поселений.
Владимир Якушев возлагает большие надежды на глав поселений и в процессе информирования людей о реализуемых мерах поддержки крестьян. «К сожалению, по ряду проектов работа идет не так быстро, как хотелось бы, - отметил он. - Два года назад у нас было больше финансовых возможностей. Теперь необходимо активнее использовать организационный резерв - опыт и знания глав поселений. Именно они могут и должны донести людям всю информацию о программах, направленных на благосостояние конкретного человека на селе, мотивировать их личную инициативу».
Глава региона отметил, что развитие личных подсобных хозяйств является важнейшей составляющей господдержки крестьян, на данный момент уже около половины всей сельхозпродукции дают личные подворья.
Хорошо заработала в регионе программа по свиноводству. Новое перспективное направление – откорм мясного КРС. Владимир Якушев отметил, что у крестьянских хозяйств юга области есть возможность на сто процентов загрузить перерабатывающие предприятии региона местным сырьем, пока они обеспечивают переработку только на сорок процентов. Тем более, что в регионе последнее время появилось немало высокопродуктивного скота.
В ходе заседания участники Совета обсудили доклад заместителя губернатора, директора областного департамента АПК Владимира Ковина о конкретных результатах развития малых форм хозяйствования на селе. Владимир Якушев наградил победителей соревнования среди личных подсобных хозяйств, вручил гранты молодым специалистам, грамоты министерства сельского хозяйства. В завершение подписаны соглашения между департаментом АПК и главами муниципальных районов о создании необходимых условий для увеличения поголовья КРС.