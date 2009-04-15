В Тюмени ищут экспонаты для почтового музея

Конкурс организован в 2 этапа. Чтобы принять участие в региональном этапе, который будет проводиться с 20 апреля по июль 2009 года, нужно передать почтовые предметы до 31 июля в Тюменский филиал ФГУП «Почта России» с пометкой «Для участия в акции. Экспонат для почтового музея». Три лауреата от нашего региона, чьи раритеты будут участвовать в финальном этапе, будут награждены памятными подарками от ФГУП «Почта России». Отбор победителей регионального этапа пройдет в августе 2009 года, тогда же состоится их награждение. По решению жюри в финале из поступивших в оргкомитет акции предметов будут выбраны 15 победителей. Итоги акции будут объявлены в сентябре.