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В Тюмени ищут экспонаты для почтового музея

15 апреля 2009, 15:51
УФПС Тюменской области – филиал ФГУП «Почта России» объявляет о проведении регионального этапа Всероссийской акции «Экспонат для почтового музея».
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Тюмень

С апреля по сентябрь 2009 года ФГУП «Почта России» совместно с ФГУ «Центральный музей связи имени А.С. Попова» впервые проводят Всероссийскую акцию «Экспонат для почтового музея». Собранные почтовые раритеты и исторические предметы пополнят уже существующие музейные экспозиции Почты России и станут основой для создания новых почтовых музеев и выставок в регионах страны.

К участию в акции принимаются любые предметы, имеющие отношение к почтовой тематике: штемпели, печати, почтовые знаки, конверты, марки, открытки, фотографии, документы, колокольчики, рожки, письменные приборы, предметы, связанные с перевозкой, доставкой и получением корреспонденции, весы, форма почтовых работников и т.п. В специальной номинации «Историческая фотография о почте» будут оцениваться архивные фотографии, относящиеся к почтовой сфере и отражающие повседневный труд работников почты, ее развитие.

Конкурс организован в 2 этапа. Чтобы принять участие в региональном этапе, который будет проводиться с 20 апреля по июль 2009 года, нужно передать почтовые предметы до 31 июля в Тюменский филиал ФГУП «Почта России» с пометкой «Для участия в акции. Экспонат для почтового музея». Три лауреата от нашего региона, чьи раритеты будут участвовать в финальном этапе, будут награждены памятными подарками от ФГУП «Почта России». Отбор победителей регионального этапа пройдет в августе 2009 года, тогда же состоится их награждение. По решению жюри в финале из поступивших в оргкомитет акции предметов будут выбраны 15 победителей. Итоги акции будут объявлены в сентябре.

#Новости#Музеи#Тюмень#Почта#Ксения#Общество
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