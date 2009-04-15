Тюменцы, подготовимся к Пасхе вместе!

Приближается главный православный праздник года Пасха. В этом году Светлое Воскресение Христово выпадает на 19 апреля. Исстари в день Пасхи люди одаривали друг друга крашеными яйцами, собирались за праздничным столом. Nashgorod.ru поможет тюменцам подготовиться к этому событию: расскажет о многочисленных способах окрашивания яиц, а также сориентирует читателей по ценам на пасхальную продукцию.
Существует несколько версий о том, откуда берет свое начало обычай дарить и красить яйца. Легенда гласит, что на Пасху Мария Магдалина подала Римскому Императору Тиверию яйцо, окрашенное в красный цвет - цвет крови, пролитой Христом на кресте. На яйце было написано "Х.В.", то есть "Христос Воскрес». Есть и более рациональное объяснение. Раньше во время 40-дневного поста, начиная со среды первой недели, запрещалось есть яйца. Но поскольку несушки никак не хотели приспосабливаться к церковному календарю, то яйца, снесенные во время поста, надо было каким-то образом сохранить. Для этого их варили. А чтобы в дальнейшем не перепутать вареные и сырые, в воду для варки добавляли растения, содержащие натуральные красители.
Современные производители как могут, облегчают жизнь людям. На сегодняшний день на прилавках тюменских магазинов находится масса наклеек, переводок и красок для оформления пасхальных яиц. Минимальная цена на такой товар составляет примерно 20 рублей. Однако для тех, кто по сей день чтит традиции, предлагаем несколько вариантов окрашивания яиц в домашних условиях.
Самый известный и доступный способ – это окрашивание луковой шелухой. В зависимости от концентрации отвара яйца могут получиться как жёлтые, так и красно-коричневые. Чтобы цвет был более насыщенным, шелухи возьмите побольше, и варите её около получаса до того, как в отвар опустите яйца.
Также распространённым методом является окрашивание березовыми листьями. Отвар готовится из сухих листьев молодой берёзы, и настаивается около получаса. В этом настое яйца варят десять минут.
Чтобы быстро окрасить яйца, отварите их в течение десяти минут с каким-нибудь овощем: свекла (ярко красный цвет), шпинат (зелёный) и т. д. Лучше, если овощи будут порезаны на несколько частей.
Если задаться целью, то можно окрасить яйца практически в любой цвет радуги:
Фиолетовый. Добавьте в горячую воду цветы фиалок и замочите на ночь. Если налить лимонного сока, получится лавандовый цвет.
Синий. Смешайте 500 мл. воды с двумя кочанами мелко нарезанной краснокочанной капусты и добавьте туда шесть столовых ложек белого уксуса. В полученную смесь положите яйца и оставьте на ночь. В итоге должен получиться глубокий синий цвет.
Розовый. Замочите яйца в клюквенном соке.
Кроме того, яйца можно покрасить в лоскутах. Для этого их необходимо помыть, вытереть и опять намочить. Затем завернуть в шёлк, обвязать нитками и сварить. Готовые яйца вынуть, остудить, и снять шёлк. Каждый узор будет неповторимым!
Существует способ окрашивания «в крапинку». Для этого мокрые яйца обваливают в сухом рисе, заворачивают в марлю (концы марли надо плотно завязать ниткой, чтобы рис прилип к яйцу) и далее варят в луковой шелухе обычным способом.
Чтобы яйца были покрашены изнутри, необходимо отварить их три минуты, потом достать и в некоторых местах проткнуть скорлупу иголкой, а затем кипятить еще 1-1,5 в крепкой заварке с добавлением гвоздики, корицы и кориандра.
Если насухо вытереть яйца и смазать подсолнечным маслом, то они получатся блестящими.
Согласно традиции, яйца нужно красить в «Чистый Четверг». Чтобы яйца при варке не лопнули, их около часа нужно подержать в тепле. Перед тем как красить яйца, протрите их мыльным раствором или спиртом – краска будет ложиться ровнее. При варке в воду можно добавить столовую ложку соли.
Отметим, что яйца в тюменских магазинах можно купить и за 28 рублей за десяток. Как утверждают сотрудники торговых центров, намеренно цены на пасхальный товар подниматься не будут. Однако стоимость яиц может измениться, если возрастёт закупочная цена.
Помимо яиц на пасху родным и близким людям можно преподнести различные сувениры. Цена на некоторые из них не превышает и десяти рублей.
Ну, и конечно, никто не ходит в гости в Светлое Воскресенье без праздничного кулича. Большинство крупных торговых центров областной столицы пекут их сами. В зависимости от размера кулича цена в среднем составляет от 39 до 200 рублей.
Христос Воскреси, дорогие тюменцы!