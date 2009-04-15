Тюменцы, подготовимся к Пасхе вместе!

Существует несколько версий о том, откуда берет свое начало обычай дарить и красить яйца. Легенда гласит, что на Пасху Мария Магдалина подала Римскому Императору Тиверию яйцо, окрашенное в красный цвет - цвет крови, пролитой Христом на кресте. На яйце было написано "Х.В.", то есть "Христос Воскрес». Есть и более рациональное объяснение. Раньше во время 40-дневного поста, начиная со среды первой недели, запрещалось есть яйца. Но поскольку несушки никак не хотели приспосабливаться к церковному календарю, то яйца, снесенные во время поста, надо было каким-то образом сохранить. Для этого их варили. А чтобы в дальнейшем не перепутать вареные и сырые, в воду для варки добавляли растения, содержащие натуральные красители.