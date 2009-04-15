Пасху в России хотят сделать государственным праздником

Сегодня законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрит проект обращения к президенту России Дмитрию Медведеву о признании православной Пасхи государственным праздником. Накануне петербургский парламент принял подобное решение в масштабах города — Пасху станут отмечать за счет городского бюджета. Идея национализации Светлого Христова воскресения нашла отклик в руководстве Русской православной церкви (РПЦ), там считают, что узаконить в качестве выходного следует либо Страстную пятницу, либо понедельник, следующий за Пасхальным воскресеньем.
Обращение к президенту Дмитрию Медведеву продолжает инициативу петербургского парламента: в начале апреля депутаты приняли решение включить православную Пасху в перечень официальных городских праздников, которые отмечаются за счет городской казны наряду с Днем Устава Санкт-Петербурга (14 января), Днем основания города (27 мая) и Днем прорыва блокады Ленинграда (18 января). Поправку в закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" инициировал глава комитета по законодательству Виктор Евтухов, объяснивший, что "Пасха — один из самых светлых праздников, который отмечался даже в советское время". Проект поправок получил отрицательный отзыв юридического управления парламента, однако парламент поправки утвердил, а на сегодняшнем заседании рассмотрит проект обращения к президенту с просьбой придать Пасхе статус общенационального праздника.
Инициативу петербургских депутатов с интересом восприняли в руководстве РПЦ. Так, глава синодального отдела по взаимодействию церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин выступил за общественную дискуссию по этому вопросу, за своеобразный соцопрос, позволяющий определить, какая часть населения поддерживает такую идею. "Если вспомнить дискуссии о Дне народного единства или о гимне, они были достаточно активными. Я думаю, и по этому поводу будет что сказать и СМИ, и представителям органов власти",— объяснил отец Всеволод Чаплин. Причем если петербургские депутаты определили в качестве городского праздника лишь воскресенье, то РПЦ пошла дальше. Поскольку воскресенье и так выходной, отец Всеволод Чаплин предложил сделать дополнительным выходным либо предшествующую (Страстную) пятницу, либо последующий понедельник.
Аргументы за огосударствление православной Пасхи у депутатов и функционеров РПЦ сходятся: с одной стороны они ссылаются на то, что общенациональным праздником Пасха является в большинстве стран Европы, с другой — на то, что в ряде российских регионов, населенных преимущественно мусульманами, некоторые исламские праздники являются выходными, определенными на уровне субъектов федерации.
"Наверно, мы не будем выступать против того, чтобы православная Пасха стала государственным праздником,— заявил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.— Но если это произойдет, мы обратимся к парламентариям мусульманских регионов. Пусть они выступят с инициативой к президенту РФ, чтобы и мусульманские праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам получили статус государственных".
Председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России раввин Зиновий Коган тоже считает, что "чем больше праздников, тем лучше". "Мы не против того, чтобы Пасха стала госпраздником. Но не возражали бы, если депутаты парламента Еврейской автономной области выступили с просьбой к главе государства сделать еврейские праздники государственными",— сказал он. Правда, у перспективы общенациональной Пасхи в России уже появились противники. Петербургский депутат от ЛПДР Константин Сухенко напоминает о светскости и многоконфессиональности России. А председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы Андрей Исаев просто не видит целесообразности в признании государственным праздником дня, который и так приходится на выходной.