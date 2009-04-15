Пасху в России хотят сделать государственным праздником

Председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России раввин Зиновий Коган тоже считает, что "чем больше праздников, тем лучше". "Мы не против того, чтобы Пасха стала госпраздником. Но не возражали бы, если депутаты парламента Еврейской автономной области выступили с просьбой к главе государства сделать еврейские праздники государственными",— сказал он. Правда, у перспективы общенациональной Пасхи в России уже появились противники. Петербургский депутат от ЛПДР Константин Сухенко напоминает о светскости и многоконфессиональности России. А председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы Андрей Исаев просто не видит целесообразности в признании государственным праздником дня, который и так приходится на выходной.