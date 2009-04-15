Новобранцы NASA будут штудировать русский язык и учиться летать на "Союзах"

Об этом сообщили руководители Центра космических полетов им. Линдона Джонсона в Хьюстоне Майкл Коатс и Дуэйн Росс.
Зато новобранцам придется штудировать русский язык и учиться летать на борту российских кораблей "Союз". По словам Коатса, до конца апреля окончательно определятся примерно 12 кандидатов в покорители космоса.
Набор в отряд астронавтов, в котором сейчас насчитывается 85 человек, был объявлен в сентябре 2007 года. В NASA поступило 3564 заявления. К настоящему времени удалось отобрать 40 человек.
Прошедшие жесткий конкурс приступят в августе к двухлетней программе подготовки к космическим миссиям. "Они знают, что им уже не летать на шаттлах и, возможно, пройдут многие годы, прежде чем вообще они отправятся в полет и сделают это на российских "Союзах", которые доставят их на Международную космическую станцию", - отметил Коатс.
Дабы высвободить средства для реализации программы возвращения на Луну к 2020 году и высадки человека на Марс к 2030 году, NASA приняло решение отправить осенью 2010 года свои шаттлы - их осталось всего три - в утиль.
Их призван сменить разрабатываемый сейчас новый корабль - Orion. Но летать он начнет, предположительно, только в 2015 году, и для доставки астронавтов на МКС и со станции домой после 2010 года NASA намерено арендовать "Союзы".
Как указал Росс, возглавляющий отдел по набору и подготовке астронавтов, "классу 2009" предстоит пройти интенсивный курс обучения русскому языку. Кроме того, они проведут много времени в России, изучая системы корабля "Союз".
Раньше на освоение шаттла выделялось 54 недели. Эти учебные часы будут перераспределены на российскую часть программы, а также на углубление познаний в области геологии и геофизики, что может понадобиться при колонизации Луны и экспедиции на Марс. На подготовку к миссиям на МКС предусматривается 39 недель.
Набор в астронавты объявляется, как правило, один раз в два года. Но он не проводился в 1986 и 1988 годах, что было связано со взрывом во время старта в январе 1986 года корабля Challenger, а также в 2002 и 2006 годах - по причине уменьшения финансирования космических программ. Последнее пополнение - принятое в 2004 году - составило всего 11 человек.