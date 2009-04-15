Новобранцы NASA будут штудировать русский язык и учиться летать на "Союзах"

Набор в астронавты объявляется, как правило, один раз в два года. Но он не проводился в 1986 и 1988 годах, что было связано со взрывом во время старта в январе 1986 года корабля Challenger, а также в 2002 и 2006 годах - по причине уменьшения финансирования космических программ. Последнее пополнение - принятое в 2004 году - составило всего 11 человек.