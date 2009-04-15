Microsoft переименовала Office 14 в Office 2010

Office 2010 призван сменить на рынке Office 2007. Кодовое название последнего - Office 12. Называть следующий офисный пакет Office 13 в Microsoft не решились из-за негативных ассоциаций, связанных с числом 13.
Известно, что пакет программ Office 2010 будет доступен как в 32-, так и в 64-битной версиях. Ранее офисные программы Microsoft выпускались в 16- и 32-битном вариантах.
Первым продуктом из Office 2010, появившимся на рынке, стал Exchange 2010. Его публичное бета-тестирование началось 15 апреля.
Закрытое тестирование офисного пакета Microsoft Office 2010 началось в январе 2009 года. В нем принимают участие лишь партнеры корпорации. Дата выхода окончательной версии Office 2010 не сообщается.