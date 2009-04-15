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Microsoft переименовала Office 14 в Office 2010

15 апреля 2009, 17:52
Новый офисный пакет Microsoft будет называться Office 2010, сообщает Fudzilla. Ранее этот пакет программ был известен под кодовым названием Office 14.

Office 2010 призван сменить на рынке Office 2007. Кодовое название последнего - Office 12. Называть следующий офисный пакет Office 13 в Microsoft не решились из-за негативных ассоциаций, связанных с числом 13.

Известно, что пакет программ Office 2010 будет доступен как в 32-, так и в 64-битной версиях. Ранее офисные программы Microsoft выпускались в 16- и 32-битном вариантах.

Первым продуктом из Office 2010, появившимся на рынке, стал Exchange 2010. Его публичное бета-тестирование началось 15 апреля.

Закрытое тестирование офисного пакета Microsoft Office 2010 началось в январе 2009 года. В нем принимают участие лишь партнеры корпорации. Дата выхода окончательной версии Office 2010 не сообщается.

#Новости#Microsoft#Таня#Общество
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