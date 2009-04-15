Медведев: выдавать новобранцам сотовые - хорошая идея

Такое заявление глава государства сделал в интервью "Новой газете".
"Преступления, совершаемые в армии, опасны прежде всего своей латентностью, потому что до военного прокурора, до военного следователя доходит очень незначительный процент, а что уж там говорить о судебной перспективе, - сказал Медведев. - А современные средства коммуникации конечно, помогают".
В январе нынешнего года российские СМИ писали о скандале, связанном с якобы насильственным изъятием сотовых телефонов у солдат-срочников из Татарстана, проходивших службу в учебном центре в Елани (Свердловская область). Родители молодых людей, не дозвонившись до своих сыновей, подняли тревогу и обвинили командиров в том, что те отобрали у новобранцев мобильники.
Возмущенные граждане обратились в казанский правозащитный центр и там узнали, что за год до этого в том же самом учебном центре произошел аналогичный инцидент. После этого начальник штаба Приволжско-Уральского военного округа издал приказ о правилах пользования мобильными телефонами на территории воинских частей. Он гласит, что солдатам разрешено пользоваться средствами мобильной связи "в часы, отведенные для личных потребностей, в том числе в выходные и праздничные дни, при нахождении в увольнении". Но, как считают правозащитники, этот приказ не мешает командирам, пользуясь своим статусом, отбирать у солдат сотовые.
В ходе осеннего призыва 2007 года новобранцам из Татарстана, отправлявшимся на срочную службу в ВС РФ, одна из российских сотовых компаний подарила подключенные мобильные телефоны. На торжественном вручении презентов первый вице-премьер республики Равиль Муратов сообщил, что впервые мобильной связью обеспечиваются все четыре тысячи призывников. Услуги по тарифу "Защитник Родины" оплатили власти Татарстана. Этот тарифный план предполагал бесплатные входящие звонки даже при нулевом балансе, 30 минут разговоров с родными и близкими ежемесячно, бесплатную круглосуточную связь с горячей линией Татвоенкомата. "При молчании мобильного телефона в течение определенного времени мы будем оперативно связываться с воинской частью и интересоваться, что с нашим призывником", - сказал тогда Муратов.