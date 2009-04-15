Медведев: выдавать новобранцам сотовые - хорошая идея

Возмущенные граждане обратились в казанский правозащитный центр и там узнали, что за год до этого в том же самом учебном центре произошел аналогичный инцидент. После этого начальник штаба Приволжско-Уральского военного округа издал приказ о правилах пользования мобильными телефонами на территории воинских частей. Он гласит, что солдатам разрешено пользоваться средствами мобильной связи "в часы, отведенные для личных потребностей, в том числе в выходные и праздничные дни, при нахождении в увольнении". Но, как считают правозащитники, этот приказ не мешает командирам, пользуясь своим статусом, отбирать у солдат сотовые.