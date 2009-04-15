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Куда тюменцу отнести клеща?

15 апреля 2009, 12:48
Если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, то, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Оказание медицинской помощи пострадавшим ведется:

- Для взрослых: Областная инфекционная больница по адресу: ул. Комсомольская, 54-а;

- Для детей: Областная клиническая больница № 2 (детский травмпункт) по адресу: ул. Мельникайте, 75.

Исследование клещей от населения на наличие возбудителей клещевых инфекций проводит вирусологическая лаборатория ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» по адресу ул. Холодильная, 57 (тел. 20-41-63). Режим работы лаборатории: с понедельника по пятницу – с 8-00 до 16-00 часов; суббота, воскресенье – с 10-00 до 14-00 часов), сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области.

На исследование принимаются не высохшие и не сильно напившиеся кровью клещи. Снятого клеща необходимо пометить в пенициллиновый флакон, либо любую другую стеклянную бутылочку, в которую предварительно помещают смоченный кипяченой водой кусочек марли. В таком виде клещ доставляется в лабораторию.

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