Куда тюменцу отнести клеща?

Оказание медицинской помощи пострадавшим ведется:
- Для взрослых: Областная инфекционная больница по адресу: ул. Комсомольская, 54-а;
- Для детей: Областная клиническая больница № 2 (детский травмпункт) по адресу: ул. Мельникайте, 75.
Исследование клещей от населения на наличие возбудителей клещевых инфекций проводит вирусологическая лаборатория ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» по адресу ул. Холодильная, 57 (тел. 20-41-63). Режим работы лаборатории: с понедельника по пятницу – с 8-00 до 16-00 часов; суббота, воскресенье – с 10-00 до 14-00 часов), сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области.
На исследование принимаются не высохшие и не сильно напившиеся кровью клещи. Снятого клеща необходимо пометить в пенициллиновый флакон, либо любую другую стеклянную бутылочку, в которую предварительно помещают смоченный кипяченой водой кусочек марли. В таком виде клещ доставляется в лабораторию.