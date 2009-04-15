Куда тюменцу отнести клеща?

Исследование клещей от населения на наличие возбудителей клещевых инфекций проводит вирусологическая лаборатория ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» по адресу ул. Холодильная, 57 (тел. 20-41-63). Режим работы лаборатории: с понедельника по пятницу – с 8-00 до 16-00 часов; суббота, воскресенье – с 10-00 до 14-00 часов), сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области.