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Главный фтизиатр РФ рассказал о странных находках в легких пациентов

15 апреля 2009, 13:24
Сегодня директор НИИ фтизиопульмонологии Московской медицинской академии имени Сеченова, академик РАМН профессор Михаил Перельман рассказал о странных находках в легких и бронхах пациентов, комментируя недавний случай в Ижевске.

Напомним, что вчера стало известно о том, что, оперируя больного с подозрением на рак, удмуртские хирурги вместо опухоли обнаружили у него в легком еловую ветку. После удаления "новообразования" здоровый пациент был выписан домой.

"Такое возможно. Были и у меня удивительные случаи", - сказал Перельман. По его словам, приходилось удалять из легких, например, металлическую звездочку от фуражки, которую человек держал во рту, а потом вдохнул. Неоднократно случалось удалять из бронхов пациентов швейные иголки и зубные протезы.

Один больной случайно вдохнул колпачок от ингалятора. "Он был также оперирован с диагнозом рака легких. Этот колпачок вызвал закупорку главного бронха, в легком развился гнойный процесс. Разобраться, что это, мы толком не могли, рентген ничего не показал, а показания к удалению легкого были. Уже после операции мы обнаружили этот колпачок", - рассказал Перельман. Но чаще всего с вдыханием различных предметов приходится сталкиваться у детей, подчеркнул академик.

Он порекомендовал быть осмотрительнее, чтобы избежать попадания инородных тел в дыхательные пути: "Дышать нужно совершенно нормально, но брать в рот лишние предметы и вдыхать что-то, конечно, не стоит, это опасно".

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