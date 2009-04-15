Главный фтизиатр РФ рассказал о странных находках в легких пациентов

Один больной случайно вдохнул колпачок от ингалятора. "Он был также оперирован с диагнозом рака легких. Этот колпачок вызвал закупорку главного бронха, в легком развился гнойный процесс. Разобраться, что это, мы толком не могли, рентген ничего не показал, а показания к удалению легкого были. Уже после операции мы обнаружили этот колпачок", - рассказал Перельман. Но чаще всего с вдыханием различных предметов приходится сталкиваться у детей, подчеркнул академик.