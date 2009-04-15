Дмитрий Медведев решил общаться с российскими газетами регулярно

Заявление было сделано после того, как 13 апреля глава государства ответил на вопросы главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова. Они говорили о развитии гражданского общества, борьбе с коррупцией и совершенствовании судебной системы, пояснила пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. По сведениям газеты "Коммерсант", Медведев также рассказал о том, что он думает о судебных процессах по уголовным делам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.