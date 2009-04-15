Дмитрий Медведев решил общаться с российскими газетами регулярно

Заявление было сделано после того, как 13 апреля глава государства ответил на вопросы главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова. Они говорили о развитии гражданского общества, борьбе с коррупцией и совершенствовании судебной системы, пояснила пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. По сведениям газеты "Коммерсант", Медведев также рассказал о том, что он думает о судебных процессах по уголовным делам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Интервью Дмитрия Медведева, которое продолжалось около часа, выйдет в "Новой газете" 15 апреля.
Наталья Тимакова также объяснила, почему президент страны выбрал для первого интервью именно "Новую газету". По ее словам, Медведев пообещал его Дмитрию Муратову и одному из акционеров газеты, экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву, на встрече, которая состоялась 29 января, вскоре после убийства в Москве адвоката Станислава Маркелова и внештатного корреспондента издания Анастасии Бабуровой.
Тимакова не уточнила, какой газете Медведев даст следующие интервью, пообещав только, что оно обязательно состоится и будет "полноценным".
Пресс-секретарь главы государства также рассказала, что Дмитрий Медведев, как и обещал, встретится с главным редактором Дирекции информационного вещания НТВ Татьяной Митковой. 19 апреля в эфир выйдет его интервью, которое посвященно проблемам в сфере жилищного строительства.
C 15 февраля Медведев ежемесячно отвечает на вопросы федеральных телеканалов. Первое интервью он дал телеканалу "Россия". Через месяц, 15 марта – "Первому каналу". Оба интервью были в основном посвящены борьбе с экономическим кризисом.