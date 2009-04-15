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Дмитрий Медведев решил общаться с российскими газетами регулярно

15 апреля 2009, 14:10
Президент РФ Дмитрий Медведев будет на регулярной основе давать интервью отечественным печатным СМИ.

Заявление было сделано после того, как 13 апреля глава государства ответил на вопросы главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова. Они говорили о развитии гражданского общества, борьбе с коррупцией и совершенствовании судебной системы, пояснила пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. По сведениям газеты "Коммерсант", Медведев также рассказал о том, что он думает о судебных процессах по уголовным делам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

Интервью Дмитрия Медведева, которое продолжалось около часа, выйдет в "Новой газете" 15 апреля.

Наталья Тимакова также объяснила, почему президент страны выбрал для первого интервью именно "Новую газету". По ее словам, Медведев пообещал его Дмитрию Муратову и одному из акционеров газеты, экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву, на встрече, которая состоялась 29 января, вскоре после убийства в Москве адвоката Станислава Маркелова и внештатного корреспондента издания Анастасии Бабуровой.

Тимакова не уточнила, какой газете Медведев даст следующие интервью, пообещав только, что оно обязательно состоится и будет "полноценным".

Пресс-секретарь главы государства также рассказала, что Дмитрий Медведев, как и обещал, встретится с главным редактором Дирекции информационного вещания НТВ Татьяной Митковой. 19 апреля в эфир выйдет его интервью, которое посвященно проблемам в сфере жилищного строительства.

C 15 февраля Медведев ежемесячно отвечает на вопросы федеральных телеканалов. Первое интервью он дал телеканалу "Россия". Через месяц, 15 марта – "Первому каналу". Оба интервью были в основном посвящены борьбе с экономическим кризисом.

#Новости#Медведев#СМИ#Таня#Политика
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