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Выставка «Образование Югры-2009» пройдет в Ханты-Мансийске

14 апреля 2009, 16:21
Третья специализированная выставка-форум «Образование Югры-2009» пройдет в Ханты-Мансийске 4-5 июня.
Сюжет
Югра

Цель мероприятия - демонстрация новых образовательных услуг, инновационных педагогических проектов, способствующих развитию творческого и интеллектуального потенциала у детей и молодежи Югры, продвижение талантливой молодежи и продуктов ее инновационной деятельности, содействие повышению ее деловой, творческой и предпринимательской активности, демонстрация внедрения инновационных технологий и информатизации в образовательный процесс.

Как сообщили в пресс-службе ОВЦ «Югорские контракты», выставка будет проводиться по разделам «Учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования», «Учреждения дополнительного образования», «Негосударственные образовательные учреждения», «Национальные и международные образовательные учреждения», «Бизнес-образование», «Развивающие игры», «Модульные классы, игровые комнаты», «IT-технологии в образовании» и другие.

Организаторы мероприятия - правительство Ханты-Мансийского автономного округа, департамент образования и науки Югры, ОВЦ «Югорские контракты».

#Новости#Образование#Югра#Таня#Общество
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