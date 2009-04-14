Выставка «Образование Югры-2009» пройдет в Ханты-Мансийске

Цель мероприятия - демонстрация новых образовательных услуг, инновационных педагогических проектов, способствующих развитию творческого и интеллектуального потенциала у детей и молодежи Югры, продвижение талантливой молодежи и продуктов ее инновационной деятельности, содействие повышению ее деловой, творческой и предпринимательской активности, демонстрация внедрения инновационных технологий и информатизации в образовательный процесс.