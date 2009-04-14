В Уватском районе ищут пропавшего мужчину

Накануне поисковиками были найдены личные вещи пропавшего - перчатки, зажигалка, балахоны. На снегу обнаружены кровяные следы. Как сообщают в ОВД по Уватскому району, это значит, что человек передвигался босиком и сейчас его, возможно, нет в живых, так как выжить в тайге сложно. Несмотря на множественные следы, найти человека пока не удается. Работы продолжаются.