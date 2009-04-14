В Уватском районе ищут пропавшего мужчину

По информации правоохранительных органов, мужчина 1980 года рождения ушел в лес еще 4 апреля. По результатам поисков, проведенных местными жителями и милицией, удалось обнаружить , что потерявшийся предположительно находиться в 148 квадрате Туртаского лесничества.
На данный момент поисковые работы ведет группа из 10 спасателей, охотовед и отец пострадавшего.
Накануне поисковиками были найдены личные вещи пропавшего - перчатки, зажигалка, балахоны. На снегу обнаружены кровяные следы. Как сообщают в ОВД по Уватскому району, это значит, что человек передвигался босиком и сейчас его, возможно, нет в живых, так как выжить в тайге сложно. Несмотря на множественные следы, найти человека пока не удается. Работы продолжаются.
В связи с наступающей распутицей, доставка поисковиков к нужному квадрату становится невозможной. Если в течении суток человек будет не найден, работы придется временно прекратить до вскрытия реки.