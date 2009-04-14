В Тюменской области предпринимательница незаконно строила магазин

Вопреки требованиям закона стройплощадка не была ограждена, свободный доступ посторонних лиц на нее не ограничивался. Кроме того, отсутствовали знаки, предупреждающие о проведении опасных работ. Между тем, неподалеку от строящегося магазина располагалась школа, детский сад, районная библиотека, центр детского творчества. Нарушение предпринимательницей строительных норм и правил создавало угрозу для жизни и здоровья посетителей указанных заведений.