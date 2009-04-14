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В Тюменской области предпринимательница незаконно строила магазин

14 апреля 2009, 14:24
По требованию прокуратуры Сорокинского района к административной ответственности привлечена предпринимательница, которая вела строительство магазина с грубым нарушением закона

В прокуратуру Сорокинского района от местной жительницы поступила жалоба на предпринимательницу Валентину Карпову, которая с нарушением закона осуществляла строительство 4-этажного магазина в райцентре Сорокино.

В ходе прокурорской проверки доводы заявительницы подтвердились.

Вопреки требованиям закона стройплощадка не была ограждена, свободный доступ посторонних лиц на нее не ограничивался. Кроме того, отсутствовали знаки, предупреждающие о проведении опасных работ. Между тем, неподалеку от строящегося магазина располагалась школа, детский сад, районная библиотека, центр детского творчества. Нарушение предпринимательницей строительных норм и правил создавало угрозу для жизни и здоровья посетителей указанных заведений.

В этой связи прокуратурой района против Валентины Карповой было возбуждено административное дело по ч.1 ст.9.4 КоАП РФ (нарушение требований нормативных документов в области строительства). По результатам рассмотрения дела арбитражный суд подверг ее крупному денежному штрафу, сообщает прокуратура области.

#Новости#Тюменская область#Таня#Происшествия
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