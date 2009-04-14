В результате порыва кабеля без электроэнергии остались 18 тюменских домов

Началась весна, а вместе с ней и строительный сезон. Для энергетиков компании «СУЭНКО» строительный сезон начинается с увеличения количества порывов кабельных линий.
Напомним, что с начала 2009 года произошло 10 порывов линий 10 и 0,4 кВ по вине организаций, осуществляющих земельные работы.
Вчера 13 апреля по вине сотрудников «Тюмень Водоканал» произошел порыв кабельной линии 10 кВ в районе Московского тракта. Повреждение на линии между трансформаторными подстанциями №177 и № 412 зафиксировано в 10.32 утра, результате пострадали 18 многоэтажных домов. Уже в 11.11 потребители были переключены на резервную линию энергоснабжения.
Сейчас ремонтные работы по восстановлению поврежденного кабеля ведет компания «Техносервис». По итогам работы будет составлен акт и ООО «Тюмень Водоканал» будет предъявлена претензия, согласно которой все затраты по восстановлению кабельной лини данная организация обязана возместить добровольно или в судебном порядке.
Отметим, что если компания «Тюмень Водоканал» во всех случаях старается расплачиваться за свои «огрехи», то «Уральская теплосетевая компания», также частый виновник порывов, за свои нарушения отвечать не хочет. Поэтому дальнейшие разбирательства с ними будут уже в суде.
Напоминаем, по вопросам согласования земельных работ с энергетиками необходимо обращаться в Службу технического надзора Тюменского филиала ОАО «СУЭНКО» по телефону: 8(3452) 20-19-30.