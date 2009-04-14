В результате порыва кабеля без электроэнергии остались 18 тюменских домов

Отметим, что если компания «Тюмень Водоканал» во всех случаях старается расплачиваться за свои «огрехи», то «Уральская теплосетевая компания», также частый виновник порывов, за свои нарушения отвечать не хочет. Поэтому дальнейшие разбирательства с ними будут уже в суде.