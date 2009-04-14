В институте транспорта ТюмГНГУ подведены итоги конкурса “ИнТраизобретатель»

В течение шести часов участники конкурса презентовали свои работы компетентному жюри, которое возглавил директор института транспорта Владимир Бауэр.
"Для нас важно, чтобы к нам приходили люди, которые обладают технологическими навыками и знаниями, мы приветствуем, когда уже со школьной скамьи ребята начинают что-то моделировать, макетировать, делать какие-то исследовательские проекты, умеют работать и головой и руками", - подчеркнул Владимир Бауэр.
В этом году конкурс собрал рекордное за свою историю число участников -54 человека. Это школьники с 7-го по 11-ый классы, лицеисты, учащиеся колледжей и училищ из Тюмени, Ишима, Тобольска, Заводоуковска, районов юга региона, Ямала. Одна из аудиторий оказалась буквально заставлена конкурсными конструкциями. Можно было увидеть роботов, модели автобусов, автомобилей и летательных аппаратов, комбайнов и сенокосилок, проекты озеленения, макеты кондитерского цеха и трубопроводной системы и даже небольшой самодельный детектор лжи.
В номинации "ИнТраумельцы" победила ученица гимназии №12 Анна Матвеева с работой "Профилограф", на втором месте - учащийся лицея ТюмГНГУ Артак Казарян с разработкой "Принципиально новая система автомобильной сигнализации", диплом за третье место получила Гузель Юлдашева, школьница из деревни Янтык Ярковского района - "Конструирование модели детского автокресла, встроенного в заднее сидение легкового автомобиля".
В номинации "ИнТраумники" лучшим стал представитель лицея ТюмГНГУ Константин Дьяков с докладом "Повышение эффективности транспортных операций с нефтепродуктами", второе место у лицеистки ТюмГНГУ Ксении Малышевой с работой "Моделирование металлоконструкций при планировании стабилизирующих операций на позвоночнике", на третьей позиции оказался ученик из деревни Троицкое Свердловской области Михаил Герасимов с исследованием "Кражи электроэнергии и способ их предотвращения".
Победители в номинациях Анна Матвеева и Константин Дьяков получили право выбрать любые специальности и обучаться на целевых бюджетных местах в институте транспорта ТюмГНГУ. Осталось только достойно сдать ЕГЭ. Обладатели вторых и третьих мест получили именные часы с символикой института, всем участникам вручены дипломы и сувениры.