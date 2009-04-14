В институте транспорта ТюмГНГУ подведены итоги конкурса “ИнТраизобретатель»

В этом году конкурс собрал рекордное за свою историю число участников -54 человека. Это школьники с 7-го по 11-ый классы, лицеисты, учащиеся колледжей и училищ из Тюмени, Ишима, Тобольска, Заводоуковска, районов юга региона, Ямала. Одна из аудиторий оказалась буквально заставлена конкурсными конструкциями. Можно было увидеть роботов, модели автобусов, автомобилей и летательных аппаратов, комбайнов и сенокосилок, проекты озеленения, макеты кондитерского цеха и трубопроводной системы и даже небольшой самодельный детектор лжи.