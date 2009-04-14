Тюменцы стали чаще гибнуть из-за собственной неосторожности

Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области проведён анализ практики рассмотрения обращений о фактах гибели людей вследствие несоблюдения правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.
Как показало обобщение, на территории Тюменской области лишь в 2009 году от острого отравления окисью углерода (угарным газом) вследствие нарушения техники безопасности при использовании газового оборудования погибло более 10 человек.
21 января 2009 года в доме по ул. Островского в г. Ишиме были обнаружены трупы пожилых супругов. 1 марта 2009 года в п. Новоселезнёво Казанского района в своём доме обнаружен труп 40-летнего мужчины. 31 марта 2009 года в частном доме в г. Ишиме погиб 72-летний пенсионер. Причинами их смерти явилось отравление окисью углерода.
По результатам проведённых проверок следователи установили, что люди погибли в результате собственной неосторожности. Так, в ходе осмотра места происшествия в Казанском районе обнаружено, что вьюшка дымохода закрыта, что повлекло скопление продуктов горения в помещении и, как следствие, отравление потерпевшего. Аналогичные нарушения выявлены ещё в шести случаях.
Ещё одним нарушением правил эксплуатации газового оборудования является сознательное блокирование механизмов, отвечающих за безопасность при использовании газового оборудования, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
Так, 21 марта 2009 года в доме по ул. Мира д. Кашевской Омутинского района родственники обнаружили труп 76-летнего мужчины. В ходе осмотра места происшествия установлено, что кнопка безопасности, автоматически отключающая подачу газа, принудительно зафиксирована деревянным клином. Подобные нарушения установлены ещё в нескольких случаях.
В целом, ситуация с соблюдением установленных правил при эксплуатации газового оборудования на территории Тюменской области остаётся достаточно напряжённой.
В этой связи следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области во избежание трагических последствий призывает граждан неукоснительно соблюдать установленные требования безопасности.