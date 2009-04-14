Тюменцы стали чаще гибнуть из-за собственной неосторожности

21 января 2009 года в доме по ул. Островского в г. Ишиме были обнаружены трупы пожилых супругов. 1 марта 2009 года в п. Новоселезнёво Казанского района в своём доме обнаружен труп 40-летнего мужчины. 31 марта 2009 года в частном доме в г. Ишиме погиб 72-летний пенсионер. Причинами их смерти явилось отравление окисью углерода.