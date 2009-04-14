Тюменские интеллектуалы определили лучших "своячников"

«Своя Игра» - телевизионный вариант американской игры «Jeopardy» уже более 15 лет показывают по центральным каналам страны. А в ее спортивный аналог играют более чем в 35 странах мира. 11 апреля в Тюмени прошел 6-й, заключительный, тур чемпионата.