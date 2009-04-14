Тюменские интеллектуалы определили лучших "своячников"

«Своя Игра» - телевизионный вариант американской игры «Jeopardy» уже более 15 лет показывают по центральным каналам страны. А в ее спортивный аналог играют более чем в 35 странах мира. 11 апреля в Тюмени прошел 6-й, заключительный, тур чемпионата.
Победу в нем одержал Тюменский юрист, кандидат юридических наук, неоднократный чемпион области по интеллектуальным играм Денис Микшис, вторым стал студент-экономист Иван Жаркевич, на третьем месте – политолог Аркадий Либерман.
Всего в соревнованиях принимали участие более 150 игроков из 5 городов области.
Победу же в чемпионате по итогам всех 6 туров, уверенно одержал Ответственный секретарь Политического Совета Партии «Правое дело» в Тюменской области, преподаватель ТГНГУ – Аркадий Либерман, который не опускался ниже 3 места ни на одном из этапов, вторым стал – Денис Микшис, Иван Жаркевич замкнул тройку призеров.
В этом игровом сезоне Тюменским «своячникам» осталось разыграть супер-финал, в котором примут участие 9 лучших интеллектуалов региона. Заключительный старт сезона намечен на середину мая.