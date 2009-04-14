Тобольская улица имени Розы Люксембург получила двойное название

, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тобольска.
Такое решение приняла городская комиссия по топонимике, в состав которой вошли историки, краеведы, музейные работники, представители строительной и туристской отраслей, комитетов и отделов муниципалитета.
Отныне улица будет носить название Люксембург-Богоявленская. В связи с чем, предполагается изготовить и установить специальные аншлаги. С улицой Богоявленской связаны яркие исторические события, к примеру, здесь находилась Богоявленско-Богородицкая церковь, в которой крестили будущего гения мировой науки Дмитрия Менделеева.