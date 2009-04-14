Тобольская улица имени Розы Люксембург получила двойное название

Отныне улица будет носить название Люксембург-Богоявленская. В связи с чем, предполагается изготовить и установить специальные аншлаги. С улицой Богоявленской связаны яркие исторические события, к примеру, здесь находилась Богоявленско-Богородицкая церковь, в которой крестили будущего гения мировой науки Дмитрия Менделеева.