Россия попросила КНДР вернуться к переговорам по ядерной программе

"По нашему мнению, [это] стало оптимальным решением в данной ситуации. В конечном итоге был достигнут компромисс, с которым согласились все члены Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении. В МИД подчеркнули, что в принятом заявлении не идет речь о санкциях в отношении КНДР.