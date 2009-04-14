Россия попросила КНДР вернуться к переговорам по ядерной программе

В сообщении МИД говорится, что Москва призывает Северную Корею соблюдать решения Совбеза ООН и вернуться за стол переговоров.
Российское внешнеполитическое ведомство также прокомментировало принятие 13 апреля Совбезом ООН заявления по КНДР. На Смоленской площади отметили важность того, что было принято именно заявление, а не резолюция.
"По нашему мнению, [это] стало оптимальным решением в данной ситуации. В конечном итоге был достигнут компромисс, с которым согласились все члены Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении. В МИД подчеркнули, что в принятом заявлении не идет речь о санкциях в отношении КНДР.
Заявление с осуждением действий КНДР было принято Совбезом ООН на специальном заседании. Таким образом страны - члены Совбеза отреагировали на запуск КНДР ракеты со спутником связи. Некоторые государства (в частности, Южная Корея, Япония и США) ранее опасались, что Пхеньян под видом запуска спутника намеревалась испытать баллистическую ракету.
В ответ на заявление Совбеза ООН Северная Корея утром 14 апреля объявила о возобновлении работ на главном ядерном заводе по производству оружейного плутония. Пхеньян заявил, что отрицает принятый документ ООН и официально выходит из шестисторонних переговоров, так как не видит в них смысла.
Помимо России с осуждением решения КНДР выступили Китай и Япония. Пекин призвал все заинтересованные стороны сохранять спокойствие и объединить усилия по защите переговорного процесса. Токио, со своей стороны, настаивает на том, чтобы Пхеньян вернулся к шестисторонним переговорам.