Предел мечтаний большинства россиян – зарплата в 42 тысячи рублей

Одно из последних таких исследований было проведено в январе - начале апреля нынешнего года. Как удалось выяснить, сегодня средний уровень желаемой заработной платы, позволяющей достигнуть эталонного качества жизни, составляет немногим более 42 тысяч рублей в месяц.
Эталоном качества жизни для россиян служит образ жизни верхней части среднего класса. Сегодня он включает в себя возможность приобрести неплохой автомобиль, дом или квартиру, оборудованные современной бытовой техникой и мебелью, доступ к платным медицинским и образовательным услугам, качественное питание, поездки на отдых и т.п.
Сегодня доход, который, по мнению россиян, позволяет соответствовать эталонному уровню потребления, мало изменился с осени прошлого года: в ноябре 2008 года для соответствия эталонному уровню потребления, по мнению россиян, требовалось 47 тысяч рублей. Еще год назад, в марте 2008 года, этот показатель составлял всего лишь 30 тысяч рублей.
Доход, о котором мечтают россияне, сильно разнится в зависимости от региона. В Москве и Санкт-Петербурге он достаточно высокий (68 и 53 тысяч рублей соответственно), самый низкий - в Костроме, Ульяновске, Ижевске и Волгограде - 25 тысяч рублей.
На сегодняшний день 13% российских семей считают, что уже добились эталонного качества уровня жизни. В ноябре прошлого года этот показатель равнялся 16%. В марте 2008 года - 11%.
Наибольшая доля семей, уже добившихся, по их мнению, эталонного качества жизни, приходится на Хабаровск и Челябинск (22 и 17% соответственно), наименьшая - на Волгоград (7%) и Новокузнецк (10%). В Москве этот показатель составляет 13%, в Санкт-Петербурге - 14%.
Как отмечает глава Центра стратегических исследований Росгосстраха Алексей Зубец, для описания экономических настроений в обществе можно использовать такой показатель, как "имущественный разрыв" - расхождение между фактическим и целевым уровнем дохода, обеспечивающим достижение эталонного качества жизни.
Опасным эксперты считают имущественный разрыв, при котором фактическое потребление отстает от желаемого в 5-6 раз. Согласно исследованию ЦСИ Росгосстраха, осенью прошлого года имущественный разрыв был равен трем. Весной 2009 года он увеличился до 3,3 раз. Иначе говоря, кризис пока не вызвал в России социальных потрясений.