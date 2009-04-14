Предел мечтаний большинства россиян – зарплата в 42 тысячи рублей

Сегодня доход, который, по мнению россиян, позволяет соответствовать эталонному уровню потребления, мало изменился с осени прошлого года: в ноябре 2008 года для соответствия эталонному уровню потребления, по мнению россиян, требовалось 47 тысяч рублей. Еще год назад, в марте 2008 года, этот показатель составлял всего лишь 30 тысяч рублей.