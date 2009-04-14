nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Предел мечтаний большинства россиян – зарплата в 42 тысячи рублей

14 апреля 2009, 19:21
Центр стратегических исследований Росгосстраха провел ряд исследований эталона качества жизни, сложившегося в российском обществе, а также уровня удовлетворенности россиян своей жизнью.

Одно из последних таких исследований было проведено в январе - начале апреля нынешнего года. Как удалось выяснить, сегодня средний уровень желаемой заработной платы, позволяющей достигнуть эталонного качества жизни, составляет немногим более 42 тысяч рублей в месяц.

Эталоном качества жизни для россиян служит образ жизни верхней части среднего класса. Сегодня он включает в себя возможность приобрести неплохой автомобиль, дом или квартиру, оборудованные современной бытовой техникой и мебелью, доступ к платным медицинским и образовательным услугам, качественное питание, поездки на отдых и т.п.

Сегодня доход, который, по мнению россиян, позволяет соответствовать эталонному уровню потребления, мало изменился с осени прошлого года: в ноябре 2008 года для соответствия эталонному уровню потребления, по мнению россиян, требовалось 47 тысяч рублей. Еще год назад, в марте 2008 года, этот показатель составлял всего лишь 30 тысяч рублей.

Доход, о котором мечтают россияне, сильно разнится в зависимости от региона. В Москве и Санкт-Петербурге он достаточно высокий (68 и 53 тысяч рублей соответственно), самый низкий - в Костроме, Ульяновске, Ижевске и Волгограде - 25 тысяч рублей.

На сегодняшний день 13% российских семей считают, что уже добились эталонного качества уровня жизни. В ноябре прошлого года этот показатель равнялся 16%. В марте 2008 года - 11%.

Наибольшая доля семей, уже добившихся, по их мнению, эталонного качества жизни, приходится на Хабаровск и Челябинск (22 и 17% соответственно), наименьшая - на Волгоград (7%) и Новокузнецк (10%). В Москве этот показатель составляет 13%, в Санкт-Петербурге - 14%.

Как отмечает глава Центра стратегических исследований Росгосстраха Алексей Зубец, для описания экономических настроений в обществе можно использовать такой показатель, как "имущественный разрыв" - расхождение между фактическим и целевым уровнем дохода, обеспечивающим достижение эталонного качества жизни.

Опасным эксперты считают имущественный разрыв, при котором фактическое потребление отстает от желаемого в 5-6 раз. Согласно исследованию ЦСИ Росгосстраха, осенью прошлого года имущественный разрыв был равен трем. Весной 2009 года он увеличился до 3,3 раз. Иначе говоря, кризис пока не вызвал в России социальных потрясений.

#Новости#Статистика#Россия#Ксения#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25