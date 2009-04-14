Особые дети Тюмени ищут интересные кадры для фотографии

«Несмотря на то, что было достаточно прохладно, ребята очень увлеклись процессом, ведь под их объектив попали и огромные связки шаров на Цветном бульваре, и запряженные лошади, и маленькие ослики, и движущиеся карусели, и даже они сами, фотографирующие друг друга, - рассказала руководитель проекта Ирина Белова, - Это занятие очень сильно сплотило работающие вместе пары, которые состоят из ребенка с диагнозом ДЦП и нормой развития».