Особые дети Тюмени ищут интересные кадры для фотографии

Участники благотворительного проекта «Строим мосты: фотоаппараты в руках детей» в минувшую субботу совершили свой первый выезд в город с целью поиска особенных кадров и отработки навыков, полученных на предыдущих занятиях, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Благотворительного фонда развития города Тюмени.
«Несмотря на то, что было достаточно прохладно, ребята очень увлеклись процессом, ведь под их объектив попали и огромные связки шаров на Цветном бульваре, и запряженные лошади, и маленькие ослики, и движущиеся карусели, и даже они сами, фотографирующие друг друга, - рассказала руководитель проекта Ирина Белова, - Это занятие очень сильно сплотило работающие вместе пары, которые состоят из ребенка с диагнозом ДЦП и нормой развития».
«Времени занятия, безусловно, не хватило. Во-первых, ребята рассыпались как горох, потому что у каждого сразу выявились собственные пожелания для объекта фотографии и уследить за качеством самих фото одному фотографу достаточно проблематично, а во-вторых, начали замерзать батарейки, и занятие пришлось закончить немного раньше запланированного», - добавила профессиональный фотограф, работающий над проектом Виктория Ющенко.
«В ближайшую субботу мы планируем продолжить выездное занятие с целью завершения всех запланированных заданий юным фотографам. Плюс ко всему, наиболее интересные кадры этих занятий войдут в первую выставку проекта, которая пройдет в ТРЦ «Па-На-Ма» с 10 по 27 мая», - пояснила руководитель ДРЦ «Ступеньки» Марина Бакулина.
Напомним, цель проекта – объединить детей с инвалидностью и без инвалидности, с помощью объективов фотоаппаратов помочь преодолеть барьеры, мешающие общению, дать возможность посмотреть на мир новым взглядом, свободным от стереотипов. В течение девяти месяцев подростки будут обучаться у одних из лучших мастеров города работе с фотоаппаратом, фотошопом. За время проекта будет организовано 19 фотосессий на природе, в городе, портретные фотосъемки. После окончания проекта каждый участник сформирует свое портфолио, которое будет выложено в интернете. Участие детей в проекте – бесплатное, все необходимое оборудование предоставляется организаторами.
Проект реализуется Тюменской региональной общественной организацией «Ступеньки» в рамках «Программы поддержки молодежных инициатив» «Совета по международным исследованиям и обменам «Айрекс» при поддержке Благотворительного фонда развития города Тюмени и управы Центрального административного округа на территории ДРЦ «Ступеньки»