Обама подписал указ об ослаблении санкций против Кубы

Кроме того, во время визитов они смогут тратить там до 179 долларов в день, а денежные переводы в страну можно будет осуществлять более свободно.
По словам Обамы, американские кубинцы являются лучшими "послами свободы", а деньги, которые они привезут, "сделают их родственников менее зависимыми от режима Кастро".
Среди других нововведений - расширенный список предметов, которые можно везти в подарок на Кубу. Теперь в него вошли одежда, средства личной гигиены, семена растений, рыболовные снасти и другие предметы. Также администрация Обамы разрешит теперь американским телекоммуникационным компаниям предоставлять жителям острова услуги сотовой связи и платного телевещания, причем платить за них смогут родственники в США.
В то же время отправление денежных переводов и посылок кубинцам, занимающим высокие должности в государственных структурах страны, по-прежнему останется под запретом.
Напомним, в марте частичное снятие санкций против Кубы прошло утверждение в обеих палатах Конгресса США. Обама выступал за ослабление санкций еще во время своей предвыборной кампании, так как с приходом к власти Рауля Кастро в стране проводится целый ряд либеральных реформ.
Санкции против Кубы были введены в США еще в 1962 года, что стало результатом так называемого "карибского кризиса", разразившегося из-за попытки СССР разместить на Кубе ядерные ракеты. С 1981 года Генеральная ассамблея ООН ежегодно призывает США снять санкции, однако Вашингтон эти обращения игнорировал.