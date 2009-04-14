Обама подписал указ об ослаблении санкций против Кубы

Среди других нововведений - расширенный список предметов, которые можно везти в подарок на Кубу. Теперь в него вошли одежда, средства личной гигиены, семена растений, рыболовные снасти и другие предметы. Также администрация Обамы разрешит теперь американским телекоммуникационным компаниям предоставлять жителям острова услуги сотовой связи и платного телевещания, причем платить за них смогут родственники в США.