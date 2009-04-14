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Обама подписал указ об ослаблении санкций против Кубы

14 апреля 2009, 09:31
Президент США Барак Обама в понедельник подписал указ, частично снимающий санкции против Кубы. Теперь граждане США, имеющие близких родственников на Кубе, смогут посещать их ежегодно, а не раз в три года, как раньше.

Кроме того, во время визитов они смогут тратить там до 179 долларов в день, а денежные переводы в страну можно будет осуществлять более свободно.

По словам Обамы, американские кубинцы являются лучшими "послами свободы", а деньги, которые они привезут, "сделают их родственников менее зависимыми от режима Кастро".

Среди других нововведений - расширенный список предметов, которые можно везти в подарок на Кубу. Теперь в него вошли одежда, средства личной гигиены, семена растений, рыболовные снасти и другие предметы. Также администрация Обамы разрешит теперь американским телекоммуникационным компаниям предоставлять жителям острова услуги сотовой связи и платного телевещания, причем платить за них смогут родственники в США.

В то же время отправление денежных переводов и посылок кубинцам, занимающим высокие должности в государственных структурах страны, по-прежнему останется под запретом.

Напомним, в марте частичное снятие санкций против Кубы прошло утверждение в обеих палатах Конгресса США. Обама выступал за ослабление санкций еще во время своей предвыборной кампании, так как с приходом к власти Рауля Кастро в стране проводится целый ряд либеральных реформ.

Санкции против Кубы были введены в США еще в 1962 года, что стало результатом так называемого "карибского кризиса", разразившегося из-за попытки СССР разместить на Кубе ядерные ракеты. С 1981 года Генеральная ассамблея ООН ежегодно призывает США снять санкции, однако Вашингтон эти обращения игнорировал.

#Новости#Куба#США#Ксения#Политика
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