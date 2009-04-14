На тюменских автодорогах вводится ограничение движения большегрузного транспорта

В связи со снижением несущей способности автомобильных дорог в весенний период, с целью сохранности дорог, с 15 апреля по 14 мая вводится временное ограничение движения на федеральных автодорогах для транспортных средств с нагрузками на ось, превышающими значения:
- федеральная автодорога Екатеринбург – Тюмень:
8 т – для одноосных тележек;
7 т – для двухосных тележек;
6 т – для трехосных тележек;
- подъезд к Тюмени от магистрали «Байкал» (Курган – Тюмень):
6 т – для одноосных тележек;
5 т – для двухосных тележек;
4 т – для трехосных тележек;
- федеральная автодорога Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск:
6 т – для одноосных тележек;
5 т – для двухосных тележек;
4 т – для трехосных тележек;
- Тюмень – Ханты-Мансийск:
8 т – для одноосных тележек;
7 т – для двухосных тележек;
6 т – для трехосных тележек.
Ограничений для движения транспорта на дорогах областного значения этой весной устанавливаться не будет, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
В период действия временного ограничения движения не допускается проезд транспортных средств, с грузом или без груза, нагрузки на ось которых, превышают вышеперечисленные значения. Исключение составляют транспортные средства осуществляющие перевозку продуктов питания, лекарств, горюче-смазочных препаратов, семян и почтовых грузов. Такие перевозки осуществляются по пропускам, выдаваемым Федеральным управлением автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства.
Дополнительную информацию можно получить в Филиале ФГУ «Уралуправтодор» по адресу: ул. 8 марта 1/57, оф.319, тел.: 46-35-44, либо в Госавтоинспекции Тюменской области по тел. 794-592, 794-684.