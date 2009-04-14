На тюменских автодорогах вводится ограничение движения большегрузного транспорта

В связи со снижением несущей способности автомобильных дорог в весенний период, с целью сохранности дорог, с 15 апреля по 14 мая вводится временное ограничение движения на федеральных автодорогах для транспортных средств с нагрузками на ось, превышающими значения.

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