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Директор Тюменского кардиоцентра принял участие в конгрессе «Человек и лекарство»

14 апреля 2009, 10:25
C 6 по 10 апреля в Москве проходил XVI Российский национальный конгресс "Человек и лекарство», который состоялся в год 160-летнего юбилея великого русского ученого И.П. Павлова.

Специалисты Тюменского кардиоцентра были приглашены принять участие в этом масштабном научном собрании.

Конгресс проходил в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. По словам организаторов, традиционно форум охватывает все сферы медицинской и фармацевтической науки и практики, являясь «суперуниверситетом» для врачей, фармакологов, молодых ученых и студентов. В частности, ежегодно в рамках конгресса проводятся образовательные школы по разным направлениям медицины. Директор Тюменского кардиоцентра, профессор В.А. Кузнецов выступил в Школе для врачей по специальности «Кардиология» (сердечно-сосудистая недостаточность). Лекция Вадима Анатольевича была посвящена методу сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) в лечении хронической сердечной недостаточности.

На сегодняшний день СРТ является одним из наиболее эффективных методов лечения диссинхронии, напоминает пресс-служба Тюменского кардиоцентра. Метод позволяет оптимизировать работу сердца и восстанавливать его насосную функцию. Российский опыт применения этой методики представлен несколькими десятками пациентов ведущих кардиохирургических клиник, в том числе и Тюменского кардиоцентра, где сердечная ресинхронизирующая терапия была впервые выполнена в 2004 году.

Стоит добавить, что лекция тюменского ученого вызвала большой интерес у аудитории, в работе школы приняли участие многие врачи-кардиологи и молодые ученые.

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