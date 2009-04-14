Директор Тюменского кардиоцентра принял участие в конгрессе «Человек и лекарство»

Конгресс проходил в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. По словам организаторов, традиционно форум охватывает все сферы медицинской и фармацевтической науки и практики, являясь «суперуниверситетом» для врачей, фармакологов, молодых ученых и студентов. В частности, ежегодно в рамках конгресса проводятся образовательные школы по разным направлениям медицины. Директор Тюменского кардиоцентра, профессор В.А. Кузнецов выступил в Школе для врачей по специальности «Кардиология» (сердечно-сосудистая недостаточность). Лекция Вадима Анатольевича была посвящена методу сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) в лечении хронической сердечной недостаточности.