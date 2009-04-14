Директор Тюменского кардиоцентра принял участие в конгрессе «Человек и лекарство»

Специалисты Тюменского кардиоцентра были приглашены принять участие в этом масштабном научном собрании.
Конгресс проходил в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. По словам организаторов, традиционно форум охватывает все сферы медицинской и фармацевтической науки и практики, являясь «суперуниверситетом» для врачей, фармакологов, молодых ученых и студентов. В частности, ежегодно в рамках конгресса проводятся образовательные школы по разным направлениям медицины. Директор Тюменского кардиоцентра, профессор В.А. Кузнецов выступил в Школе для врачей по специальности «Кардиология» (сердечно-сосудистая недостаточность). Лекция Вадима Анатольевича была посвящена методу сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) в лечении хронической сердечной недостаточности.
На сегодняшний день СРТ является одним из наиболее эффективных методов лечения диссинхронии, напоминает пресс-служба Тюменского кардиоцентра. Метод позволяет оптимизировать работу сердца и восстанавливать его насосную функцию. Российский опыт применения этой методики представлен несколькими десятками пациентов ведущих кардиохирургических клиник, в том числе и Тюменского кардиоцентра, где сердечная ресинхронизирующая терапия была впервые выполнена в 2004 году.
Стоит добавить, что лекция тюменского ученого вызвала большой интерес у аудитории, в работе школы приняли участие многие врачи-кардиологи и молодые ученые.