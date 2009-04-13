Житель Тюменской области, избивший мать до смерти, осужден на 10 лет

В день трагедии пожилая женщина получила пенсию в сумме 4,8 тысяч рублей, из которых 4 тысяч Пальянов украл. Мать узнала об этом и произошла ссора, поскольку она осталась без средств к существованию. В ходе ссоры сын жестоко избил престарелую мать, нанеся ей руками и ногами более 50 ударов. После этого злодей скрылся из поселка.