Житель Тюменской области, избивший мать до смерти, осужден на 10 лет

Следствием установлено, что он 21 сентября 2008 года забрал у престарелой матери пенсию, а потом до смерти ее избил.
В феврале 2008 года Пальянов освободился из мест лишения свободы и приехал к родной матери в село Большой Краснояр Омутинского района. Он нигде не работал и жил за счет матери, которую к тому же систематически избивал, сообщает прокуратура области.
В день трагедии пожилая женщина получила пенсию в сумме 4,8 тысяч рублей, из которых 4 тысяч Пальянов украл. Мать узнала об этом и произошла ссора, поскольку она осталась без средств к существованию. В ходе ссоры сын жестоко избил престарелую мать, нанеся ей руками и ногами более 50 ударов. После этого злодей скрылся из поселка.
22 сентября избитую женщину обнаружили соседи. Пострадавшую с многочисленными переломами ребер и черепно-мозговой травмой доставили в больницу, но спасти ее не удалось. 25 сентября женщина скончалась от полученных травм.
6 февраля 2009 года Пальянов, скрывавший от органов следствия, был задержан в Тюмени правоохранительными органами и этапирован в райцентр Омутинское для производства следственных действий. По решению суда он был заключен под стражу.
Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Омутинского района доказательств признал Виктора Пальянова виновным по ч.1 ст.158 и ч.4 ст.111 УК РФ и приговорил его к 9,5 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.